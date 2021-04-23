Boris Johnson, "İklim kriziyle mücadele tavşan kucaklamaktan ibaret değildir" dedi; Greta Thunberg'den gönderme gecikmedi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin ev sahipliğindeki iklim zirvesinde krizle mücadele için "İklim kriziyle mücadelenin bazı pahalı politik doğrucu 'tavşan kucaklamalı' yeşil hareketten ibaret olmadığını göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandın. Johnson'ın açıklamalarının ardından İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gönderme yaparak Twitter bio'sunu "Tavşan kucaklayan" olarak değiştirdi.m

The Guardian'da yer alan habere göre, iklim aktivisti Greta Thunberg dün ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamalarda liderlerin iklim krizine karşı hızla harekete geçmesi gerektiği çağrısını yineleyerek "Sorumlu tutulmadan krizi daha ne kadar göz ardı edebileceğinizi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğindeki iklim zirvesinde konuşma yapan Britanya Başbakanı Boris Johnson da iklim krizi için hızla harekete geçmenin gerektiğini vurguladı. Johnson, açıklamaları sırasında "İklim kriziyle mücadelenin bazı pahalı politik doğrucu 'tavşan kucaklamalı' yeşil hareketten ibaret olmadığını göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Johnson, şöyle devam etti: Tavşan kucaklamakta yanlış bir durum yok ama ne demek istediğimi biliyorsunuz"

Johnson'ın açıklamalarından sonra daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'a da göndermeler yapan Thunberg, Twitter bio'sunu "Tavşan kucaklayıcı" olarak değiştirdi.

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