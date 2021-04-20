Boris Johnson: Hükümetimiz, Avrupa Süper Ligi projesini bitirecek; bu konuda kararlıyız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere sınırları içerisinde Avrupa Süper Ligi maçlarının oynanmasını yasaklayacak bir yasa çıkarabileceklerini açıkladı.

Futbol dünyasında Avrupa Süper Ligi tartışmaları devam ediyor. Art arda gelen açıklamaların ardından İngiltere Hükümeti de görüşünü açıklayarak, lige katılan 6 takıma gözdağı verdi.

Ülke takımlarının söz konusu lige katılmalarını engelleyerek bir yasa çıkaracaklarını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada “Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek” derken; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham’a mesaj gönderdi.

İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden da “6 İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi’ne katılımlarını engellemek için her şeyi yapacağız” dedi.

Öte yandan The Times’a göre bir Premier Lig ekibi, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmeyi planlıyor.