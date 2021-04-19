Boris Johnson'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında anlaşmazlık devam ederken 12 kulüpten oluşan bir grup, Avrupa Süper Ligi için resmi adım atıyor. UEFA ise yaptığı açıklamada böyle bir oluşuma katılacak kulüplerin Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar verebileceğini savundu.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi planı futbola çok büyük zarar verebilir. Biz de futbol otoritelerinin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu durum yerel futbolun kalbini kurşunlayıp taraftarları endişelendirir. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha geniş futbol topluluğuna yanıt vermeliler'' dedi.

Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham dahil olmak üzere 12 kulüp Avrupa Süper Ligi için anlaşmaya varmıştı.