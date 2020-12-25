Boris Johnson'dan AB'ye kravatlı mesaj

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, kıyafetleriyle siyasi mesajlar veren siyasetçiler arasına katıldı.

Johnson, Britanya ve Avrupa Birliği 'boşanması'ndaki son halka olan ticaret anlaşmasının detaylarını anlattığı basın toplantısında çok uzun süre devam eden müzakerelerde öne çıkan anlaşmazlıklardan birine balıklı kravatıyla göndermede bulundu.

Balıkçılık sektörü Britanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yalnızca yüzde 0.1'ini oluştursa da ticaret anlaşmasındaki balıkçılık tartışmaları Brexit yanlıları için "kontrolü geri kazanmanın" sembolü haline gelmişti.

Anlaşmaya göre Birleşik Krallık sularında AB ülkeleri tarafından tutulan balıkların yüzde 25'i iade edilecek.

Ancak Britanya Ulusal Balıkçı Organizasyonları Federasyonu Başkanı Barrie Deas, karardan memnun olmadığını belirterek, "Başbakan balıkçılık sektörünü gözden çıkarılabilir gördü" dedi. Deas, anlaşamaya göre AB'li balıkçıların Britanya kıyılarına hâlâ 12 mil kadar yaklaşabileceğine dikkat çekerek sektörün "hayal kırıklığına uğramış olması gerektiğini" dile getirdi.