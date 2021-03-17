Boris Johnson, AB ülkelerinin kullanımını durdurduğu AstraZeneca aşısını olacağını söyledi

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Avrupa Birliği'nde pek çok ülke "kan pıhtılaşması" endişesi nedeniyle Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşının kullanımını askıya alırken Britanya Başbakanı Boris Johnson, yakında aşı olacağını ve bunun AstraZeneca aşısı olacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Britanya Başbakanı Johnson bugün yaptığı açıklamada çok yakında Oxford/AstraZeneca aşısı olacağını söyledi.

Britanya'nın ilaç kurumu, AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmasıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını söylerken Avrupa Birliği ülkelerinin aşıyı askıya almasıyla ilgili fikri sorulan Johnson "Bu aşıyla ilgili söyleyebileceğim en iyi şey, benim de çok yakında aşı olacağımı öğrenmem olur. Kesinlikle AstraZeneca aşısını olacağım" dedi.

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