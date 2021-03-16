Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının artıları, eksilerinden daha ağır basıyor

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç denetleme kurulu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği aşının artılarının eksilerinden daha ağır bastığını söyledi.

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi 4 büyük AB ülkesi, aşıyı yaptıran bazı kişilerde kanama, kan pıhtısı oluşumu ve trombosit sayısında düşüklük gözledikten sonra AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Dün aşı ile ilgili görüş belirlemek üzere toplanan EMA, aşıyı savunan açıklamalarda bulundu. Toplantıdan sonra EMA'dan yapılan açıklamada, "AB'de her yıl birçok insanda farklı nedenlerden kan pıhtısı görülüyor. Aşının yapıldığı insanlarda görülen oran bundan yüksek gözükmüyor" denildi.

EMA AstraZeneca ve ülkelerin ulusal ilaç denetleme kurumlarıyla yakından çalıştıklarını ifade etti.