Borgward yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor



Otomobilin öncülerinden Carl F. W. Borgward’ın adını taşıyan marka, fabrikatörün 125’inci yaş gününde yeniden doğdu. Alman ekonomi mucizesi yıllarında şık tasarımın ve modern teknolojinin sembolü olan Borgward’ın çeşitli modellerinden 1 milyon adet satılmıştı. 1961 yılında şirket iflas etmiş ve Borgward’lar yollarda görünmez olmuştu. Alman fabrikatör üzüntüsünden fazla yaşamamıştı.

Klasik markadan SUV oldu

Otomobil dünyasında yılın en büyük yeniliği. Klasik marka iflastan 50 yıl sonra yeniden piyasaya çıkıyor. Bu kez orta boy SUV şeklinde. Şirket yönetimi ve mühendisler Alman. Araç Çin’de imal edilecek.

Borgward yönetim kurulu üyesi Christian Borgward, "Borgward yine kalitenin sembolü olacak. Hak ettiği yeri alarak dünyanın önde gelen otomobilcilik şirketleri arasına girecek" diyor.

Önce Çin ve Hindistan pazarı

Borgward’ın sermayesi Çin’den geldi. Üretilecek yeni aracın 30 bin Euro değerinde nispeten ucuz bir arazi aracı olarak Çin, Hindistan ve Güney Amerika’nın orta sınıfına hitap etmesi öngörülüyor. Tutulursa Avrupa’ya da gelecek.

Borgward yönetim kurulu başkanı Ulrich Walker, “Yatırımcı doğal olarak para kazanmak istiyor. Ama, en geç iki yıl sonra kâra geçeceksin diye baskı yapmıyor. Kâr edebilmek için zamana ihtiyacımız olacak. Bu aynı zamanda Çin ve diğer ülkelerdeki otomobil piyasasının nasıl gelişeceğine de bağlı.”

Uzman: 'Kolay olmayacak'

Otomobil tarihinde eski bir markanın on yıllar sonra yeniden ortaya çıktığına daha önce hiç olunmamıştı. Otomobilcilik uzmanı Stefan Bratzel, “Bence hiç kolay olmayacak. Çin’de Borgward’ı kimse tanımıyor. Markayı tanıtmak yüklü harcama gerektirir. İsabetli segment seçmişler ama pazarlama organizasyonu kurup çok araç satmaları kolay olmayacak” görüşünü dile getiriyor.