Bored Ape Yacht Club isimli NFT koleksiyonu film olacak

Bored Ape Yacht Club isimli NFT koleksiyonu karakterleri, ''The Degen Trilogy'' olarak bir üçleme filme dönüştürülecek.

Ünlü kripto para borsası Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre Bored Ape Yacht Club karakterler, ''The Degen Trilogy'' (Degen Üçlemesi) ile izleyicilerin beğenisine sunulacak. Kripto para dilinde “degen”, elde ettikleri konusunda yeterli araştırma yapmadan kripto para veya NFT satın alan birini tanımlamak için kullanılan bir terim.

''Çok yetenekli bir kadro tarafından icra edilecek''

Çok yetenekli yönetmen, yazar ve animasyon sanatçıları ile çalıştıklarını belirten Coinbase, bu kişilerin isimlerini paylaşmaktan kaçınsa da, bu kişilerin daha önce yarattıkları eserlerinin bilinir olduğunun altını çizdi.

Karakter sahipleri için seçmeler olacak

Konu ile ilgili duyuru yapan Coinbase, 10 bin karakterlik Bored Ape Yacht Club NFT'lerinin sahiplerine de çağrıda bulundu. Coinbase, daha önce satışı yapılan Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin de filmde yer alabileceğini belirtti. Bu NFT’lerin, filmlerde yer almaları için NFT sahiplerinin bu NFT’leri, seçmelere katmaları gerekiyor. Coinbase, bu seçmeler için NFT sahiplerinden NFT’lerde yer alan karakterlere birer geçmiş oluşturmalarını istiyor. Bir NFT’nin filmde yer alacak şekilde seçilmesi halinde, NFT sahibine 10 bin dolar değerinde lisans ücreti ödeneceği belirtildi. Bu ödeme bitcoin ya da yine Yuga Labs tarafından yaratılan Ape Coin ile yapılacağı öğrenildi.

İlk bölümün, 20-23 Haziran tarihleri ​​arasında New York’ta yıllık bir NFT kongresi olan NFT New York'ta gösterileceği söylendi. Filmleri izlemek için bir Coinbase cüzdanına ihtiyaç olunacağı bilgisi verildi.