Bordo mavililer son dakikalarda galibiyete ulaştı: Kayserispor 0 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı. 87. dakikasında Oscar Cardozo'nun golüyle 3 puana uzanan bordo mavililer, Fenerbahçe'nin ardından aynı puanla ikinci sıraya yerleşti.

Müsabakanın 5. dakikasında ceza sahasında Karadeniz temsilcisinin defans oyuncusu Douglas'la ikili mücadeleye giren sarı kırmızılı takımın forveti Derley yerde kaldı, hakem devam dedi. Ev sahibi ekip, Göçek'e penaltı itirazında bulundu.



Dakika 7'de sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahasına yüksek bir orta yaptı. Ceza sahasına yüksek gelen topu kaleci Hakan Arıkan iki hamlede kontrol etti.



Maçın 17. dakikasında kaleci Hakan Arıkan'ın kısa düşen pasında topu kapan Luis Pedro Cavanda pasını Mehmet Ekici'ye aktardı. Ceza sahası yayının hemen dışında topu kontrol eden Mehmet Ekici sol ayağıyla yerden sert vurdu, ancak top kalenin sağından auta gitti.

Mücadelenin 38. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Zeki Yavru çok sert vurdu, fakat kaleci Onur Kıvrak iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

Dakika 45'te Kayserispor savunmasından seken topu ceza sahası yayının içinde kontrol eden Mehmet Ekici ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çekti, ancak kaleci Hakan Arıkan gole izin vermedi. Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın 59. dakikasında Simic'in önce dizi ile sektirip kafayla attığı topu Hakan Arıkan eline alınca hakem Hüseyin Göçek sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirdi. Ancak vuruşu kullanmak için topun başına geçen Trabzonsporlu Erkan Zengin topu Hakan Arıkan'a verdi. Erkan Zengin'in bu hareketi Kadir Has Stadı'nda Kayserisporlu taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Maçın 86. dakikasında skordaki denge bozuldu. Sağ kanattan gelişen atakta Özer Hurmacı ortayı açtı. Ceza sahasında Marin'in dokunduğu topu önünde bulan Cardozo fileleri havalandırdı: 0-1.

Bordo mavilileriin yeni transferi Marko Marin, 89. dakikada Cardozo'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat Alman yıldız net fırsatı değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor galibiyeti elde etti.