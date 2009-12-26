Bordo bereliler 'Yarasa'yla gece de uçacak

T24 - Bordo bereliler için modernize edilen "Yarasa" isimli Sikorsky helikopterleri, gece ve her türlü hava koşullarında harekat yapabilecek. Yarasalar, daha sessiz ve daha hızlı olacak.



Edinilen bilgiye göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından modernize çalışmaları sürdürülen 'Yarasa' programı, özel operasyonlara da imkan verebilecek nitelikte bir helikopter tasarımını içeriyor.

Yarasa Programı, TUSAŞ'ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na karşı 'Ana Yüklenicilik' sorumluluğu altında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait dört adet Sikorsky S70 Black Hawk helikopterine iki ayrı fazda uygulanacak olan bir geliştirme ve modernizasyon projesi olarak tanımlanıyor. Programın birinci fazı, Ek Yakıt Tankı Entegrasyonu (AFTI) projesi, ikinci fazı ise Aviyonik Entegrasyon (AVINT) projesi olarak isimlendiriliyor.

Yarasa modernizasyon programının ikinci fazını oluşturan AVINT, S70 Black Hawk helikopterlerine yönelik sistem geliştirme, aviyonik sistem entegrasyonu ve platformun yapısal ve elektriksel alt yapısının yeniden tasarlanarak oluşturulmasına yönelik olarak, dünya markası olma yolunda başarılı projelere imza atan TUSAŞ'ın kritik projesi olarak değerlendiriliyor.

Program çerçevesinde gerekli sistem ve yer testleri tamamlanan Yarasa konfigürasyonlu birinci helikopter, ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Halen birinci helikopterin Uçuş Testleri periyodu devam etmekte olup Mart-2008 sonu itibariyle 29 adet uçuş testi tamamlandı.



Gece ve her türlü hava koşunda uçabilme imkanı

TUSAŞ tarafından modernize edilen Sikorsky helikopterlerine, gece uçabilme ve her türlü hava koşulunda harekat kabiliyeti kazandırılıyor. Yeni ve yüksek kabiliyetli helikopter elde etmek için titiz bir çalışma yürüten TUSAŞ personeli, ikinci ve üçüncü helikopterlere yönelik AVINT uygulama çalışmalarına da devam ediyor.

Özel kuvvetler için özel bir program çerçevesinde Blackhawk helikopterinin geliştirilerek yeni ekipmanlar kazandırılan ''Yarasalar'', her hava koşulunda uçabilecek ve en kötü koşullarda bile havada kalabilecek kabiliyette tasarlandı.



Daha sessiz, daha hızlı

Modernizasyonu çerçevesinde, ''Yarasa'' olarak adlandırılan helikopterlerin, daha sessiz, daha hızlı olmasına da imkan sağlandı. Yarasa Helikopterine gece görüş, her hava şartında radarla uçuş, menzil artırımı, hava radarı, pilot kaskına entegre gece görüş cihazı gibi özellikler kazandırılıyor. Konvansiyonel kokpitler bu projeyle ''cam kokpit'' adı verilen en son nesil dijital sisteme dönüştürülüyor. Yarasa programında, STM firması Görev Destek Sistemini, ASELSAN U/VHF Radyo, FLIR, INS/GPS, CMFD sistemlerini üretti.

ABD firması Sikorsky Otomatik Uçuş Kontrol Sistemini (AFCS), Amerikan Robertson firması ek yakıt tankı sistemini helikoptere ekledi. İsrail'li Elbit firması da Aviyonik birleştirmeyi üstlendi.

Çok özel operasyonlarda kullanılması amaçlanan ''Yarasa''lara yeni ekipman ve modernizasyon ürünlerinin eklenmeye devam edildiği, ayrıca titiz bir test dizisinin gerçekleştirildiği kaydediliyor.

