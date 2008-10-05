Bordo bereliler ‘sıfır’ noktasında

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda 15 askerin şehit edilmesinden sonra Şırnak'ta operasyonlar artırıldı.





Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Aktütün Jandarma Karakolu yakıındaki Bayraktepe Sınır Bölüğü'ne yapılan ve 15 askerin şehit düştüğü, 21 askerin yaralandığı PKK saldırısının ardından bölge bugün yine yoğun askeri hareketliliğe sahne oldu. PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ederken, Hakkâri semalarından uçak sesi eksik olmadı, Şemdinli'de yoğun helikopter trafiği gözlendi. Hakkari Valiği, çatışmada öldürülen 23 teröristin cesetlerinin olay yerinde teşhis çalışmasının yapıldığını açıkladı.





Hain saldırıyı gerçekleştiren, 23 kayıp verdikten sonra yaralılarını da alıp Irak topraklarına kaçan PKK'lı teröristleri sıcak takibe başlayan Mehmetçik, bölgede geniş kapsamlı operasyon yapıyor. Şemdinli'deki 3'üncü Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'ndan ve Şemdinli Taktik Sınır Alay Komutanlığı'ndan bordo bereli timleri alan Sikorsky helikopterler operasyon bölgesine gitti. Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na en yakın karakollardan olan Ortaklar Jandarma Karakolu'ndan da takviye destek sağlandı. Savaş uçakları Hakkâri semalarından geçerek Irak yönüne gitti.



Saldırıda karakol zarar görmedi



PKK'lı teröristlerin cuma günü öğlen saatlerinde Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'nu hedef alan saldırısında çatışma, köye ve karakola hakim Bayraktepe'de yoğunlaştı. Bayraktepe Sınır Bölüğü'ndeki askerler, burayı geçip Aktütün Karakolu'na saldırmak isteyen teröristlere geçit vermedi. Yaklaşık 8 saat süren çatışmanın ardından teröristler püskürtülürken, saldırıda Aktütün Karakolu'nun hiç hasar görmediği gözlendi.



Bayraktepe Sınır Bölüğü'ndeki çatışmadan sonra irtibat kurulamayan 2 askeri arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadığı belirtildi.



‘Operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor’



Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu, Aktütün'deki çatışmalarda teröristlere ait çok sayıda el bombası, roketatar ve çeşitli mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada, güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bölgede operasyonların halen sürdüğünü kaydeden Vali Nasuhbeyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:



“Şemdinli İlçemize bağlı Aktütün Köyün’nde konuşlu olan 13’ncü Jandarma Sınır Bölüğü'nün güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerimiz, kalabalık terör örgütü mensubunun saldırısına maruz kalmış ve çatışma çıkmıştır. Sınırımızın hemen ötesinden ağır silahlar da kullanan terör örgütü mensupları ile güvenlik kuvvetleri ve onlarla beraber olan Aktütün geçici köy korucularımız kahramanca mücadele etmiş ve en az 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Adli makamlarımız gerekli incelemeleri sürdürmekte olup, terör örgütü mensuplarından ele geçen silah, el bombaları, roketler, sırt çantaları gibi malzemelere el konulmuştur. Etkisiz hale getirilen terörist cesetlerinin olay yerinde teşhis çalışması devam etmektedir. Hakkari’de yaşayan vatandaşlar adına olayda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz hudutlarımızın güvenliği için canla başla görevine devam etmekte, bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

(DHA)

