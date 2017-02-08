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"Bordo Bereliler El Bab'da kritik noktaları ele geçirdi"

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 170. gün

08 Şubat 2017 11:28

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağında özel kuvvetlerin ve komandoların El Bab'daki kritik noktaları ele geçirdiği bildirildi. Dün gece yarısı başlayan operasyonda TSK'ya bağlı komandoların Bab'daki kritik mevzileri IŞİD'den aldığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, El Bab'a henüz girilmedi. Ancak Bordo-Berelilerin El Bab çevresinde kritik noktaları aldığı bilgisi verildi.

Aralık ayı ortasında başlayan Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, IŞİD'in sivilleri canlı kalkan olarak kullanması oluyor.

Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor. Bölgeden alınan bilgilere göre teröristlerin karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurduğu belirlenmişti.

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