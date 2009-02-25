Bordeaux'ya şansı tutmuyor

Bülent Korkmaz sözleşme imzaladı

GALATASARAY GÜNDEMİ

Son 3 sezonda, yarınki karşılaşmayla birlikte Bordeaux ekibine karşı 5. maçını oynayacak sarı-kırmızılılar, 2 kez rakibine boyun eğerken, 2 de beraberlik elde edebildi.2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan iki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere sona ererken, deplasmandaki maçı Galatasaray 3-1 yitirdi.2007-2008 sezonunda UEFA Kupası 2. tur gruplarında deplasmanda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden de Fransız temsilcisi 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon UEFA Kupası'nda yaşanan eşleşmenin 17 Şubat'ta oynanan ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.