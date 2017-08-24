Borcunu ödeyemeyen işçi kendisini ateşe verdi!

Kayseri’de yaklaşık bir yıldır işsiz olduğu öğrenilen 2 çocuk babası 45 yaşındaki Haydar Çopur, 2 bin lirayı bulan borcu yüzünden önceki gün üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Ülkede artan işsizlik nedeniyle artan intihar vakalarının arttığını belirten İstanbul İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi üyesi Murat Çakır, "‘2 bin lira para değil’ diyorsunuz ama öyle olmuyor. İşsizlik insanların hem sosyal hem aile hem de arkadaşlık ilişkililerini bozuyor, iş bulamayan kişinin psikolojisi bozuluyor. Çıkış yolu bulamayınca da, intiharlar gerçekleşiyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi İŞKUR verilerini derleyerek Türkiye'deki işsizliği değerlendirdi.

İntihar rakamlarının yıldan yıla arttığına dikkat çeken Umut Vakfı, 2016 yılında şu açıklamayı yapmıştı: “İntihar olayları iyi incelendiğinde de, intihar edenlerin büyük çoğunluğunun kredi borçları ya da işsizlik nedeniyle intihar ettiği ortaya çıkıyor ki, 2016’da intiharların son sürat arttığı üçüncü sayfa haberleri ve emniyet kayıtlarında mevcut. Yani son yıllarda işsizlik ve borçlarını ödeyememe yüzünden intiharlar artıyor” denildi.

Evrensel'in haberi aynen şöyle:

Vücudunda ağır yanıklar var

e-Kocasinan İlçesi Cumhuriyet Meydanı Ahmetpaşa caddesindeki Valilik Göç İdaresi binası önüne gelen Haydar Çopur, burada elindeki bidondaki benzini başından aşağıya dökerek, intihar edeceğini söyledi. Bir süre bekleyen Çopur, polisin ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden elindeki çakmağı yaktı ve kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Çopur’un üzerine, buradaki memurlar bina içinden getirdikleri suyu döktü. Polis ve sağlık ekipleri de Haydar Çopur’u 112 ambulansına bindirip, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çopur’un vücudunda ağır derecede yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylarca iş aradı, alacaklılar kapıya dayandı

Haydar Çopur’un yaklaşık bir yıldır iş aradığı son çare olarak da iki hafta kadar önce İŞKUR’a başvurduğu öğrenildi. İŞKUR başvurusundan da yanıt alamayan Çopur’un, alacaklıların da kapısına dayanmasıyla 2 bin liralık borç nedeniyle kendisini yaktığı bildirildi.

İSİG Üyesi Çakır: İşssiz intiharlarında son dört yılda ciddi artış var

İstanbul İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi üyesi Murat Çakır, gazetemize yaptığı değerlendirmede son dönemde işçi ve işsiz intiharlarında gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çekti. Siyasi iktidarın işsizliğin azaldığı ve ülke ekonomisinin büyüdüğüne dair yaptığı açıklamaları hatırlatan Çakır, Haydar Çopur’un 2 bin lira borcu yüzünden intihar girişiminde bulunmasının ülkede işsizliğin azalmadığını net olarak ortaya koyduğunu vurguladı. “Türkiye ekonomisi büyüyorsa o zaman istihdam olmadan rant üzerinden büyüyor. Çünkü emekçilerin bu büyümeden pay almadığını gösteren bir tablo var” diyen Çakır, işsiz intiharlarının bu tablonun bir boyutu olduğunu dile getirdi. Ataması yapılmayan öğretmen intiharlarına değinen Çakır, “Ataması yapılmayan öğretmenleri okumuş ama işe giremeyen umutları elinden alınan insanlar oluşturuyor. Bir kısmı inşaat ve tarlalarda çalışırken ölüyor. Ya da bir kısmı intihar ediyor” dedi. İntiharların çaresizliğin geldiği son nokta olduğunu ifade eden Çakır, “ ‘2 bin lira para değil’ diyorsunuz ama öyle olmuyor. İşsizlik insanların hem sosyal hem aile hem de arkadaşlık ilişkililerini bozuyor, iş bulamayan kişinin psikolojisi bozuluyor. Çıkış yolu bulamayınca da, intiharlar gerçekleşiyor” diye devam etti. İşsiz intiharlarının iktidar politikalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Çakır, “Bir yandan ‘İŞKUR’la istihdam sağlıyoruz’ diyorlar. Ama çözüm olmuyor. Son dört yıldır intiharlar gözle görülür şekilde artıyor. İşçi işsiz genel olarak intiharlarda gözle görülen bir artış var. Bu işsiz intiharlarında çok nettir. Bizatihi olarak siyasal sistemin politikalarının sonucu. İnsanların işsiz kalmaması gerekir. Büyümeden pay alması gerekir. Ama insanlar çaresizlik sonucu bu yolu seçiyor” dedi.

İşsizlikte acı bilanço

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’in İŞKUR verilerinden derlediği bilgiler, işsizliğin geldiği vahim tabloyu gözler önüne seriyor. İŞKUR verilerine göre 2017 yılının ilk 7 ayında iş başvurusunda bulunan kişi sayısı, bir önceki yılın ilk 7 ayına oranla yüzde 58 oranında artarak 2 milyon 825 bin 587’ye ulaştı. 2016 yılının ilk 7 ayında yapılan başvuru sayısı 1 milyon 788 bin 716 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’de iş arayan nüfusun yüzde 31’ini gençler oluşturuyor. 2003 yılında iş bulma ümidiyle İŞKUR’a başvuran 15-24 yaş aralığında genç sayısı 174 bin 554 iken, 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle bu sayı 882 bin 837’ye ulaştı. Böylece iş arayan genç nüfus sayısındaki artış yüzde 405 oldu. Bu rakamlar geçtiğimiz 15 yıl boyunca Türkiye’de her hafta 9 bin 523 gencin, İŞKUR’un kapısını aşındırdığını ortaya koydu. Öte taraftan İŞKUR’da iş için sıraya giren gençlerden yalnızca yüzde 21’i bir işe yerleştirilebildi. İŞKUR kayıtları Türkiye’deki cinsiyet ayrımcılığının iş hayatına katılımı olumsuz etkilediğini de ortaya koydu. Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre 2003-2017 yılları arasında İŞKUR vasıtasıyla iş arayan kadınların oranı yüzde 36,19 oldu.

Kadınlar ve emekçiler

Veriler son 15 yılda, İŞKUR’a başvuran 15-65 yaş grubundaki 8 milyon 716 bin 839 kadından, yalnızca 1 milyon 585 bin 396’sının bir işe yerleştirilebildiğini gösterdi. Bakanlık kayıtları iş bulma ümidiyle İŞKUR’a başvuran kadınların yüzde 82’sinin hayal kırıklığı yaşadığını ortaya çıkarttı. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilemeyen 7 milyon 131 bin 443 kadın, güvencesiz iş havuzunun en önemli kaynağını oluşturdu. Bu istatistikler, geçtiğimiz 15 sene boyunca saatte 54 kadının, güvencesiz iş havuzuna dahil olduğunu ortaya koydu.

2003 yılında İŞKUR’a başvuran 65 yaş ve üstü kişi sayısı, 298’i erkek, 44’ü kadın olmak üzere 342’iken, bu sayı 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle yüzde 1561 oranında artışla 5 bin 683’e yükseldi.

Üniversite mezunları umutsuz

İstanbul’da 2003-2017 yılları arasında İŞKUR’a başvuran üniversite mezunu kişi sayısı 794 bin 416 olarak kayıtlara geçti. Ne var ki, İŞKUR’a başvurduğu halde işe yerleştirilen üniversite mezunu kişi sayısı yalnızca 104 bin 203 oldu.

Gerçek işssiz sayısı 5 milyon 879 bin

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, son bir yılda işsiz sayısı 330 bin artarak yüzde 10,2’e yükseldi. Resmi işsiz sayısı 3 milyon 225 bin olurken, DİSK-AR bu rakamın dar tanımlı işsiz sayısı olduğu, geniş tanımlı gerçek işsizlik rakamının 5 milyon 879 bin olarak gerçekleştiği belirtildi. TÜİK rakamlarına göre tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12,2 olurken, tarım dışı kadın işsizliği 14,9’den 17,2’ye yükseldi. Genç işsizliği ise yüzde 17,4’ten 19,8’e tırmandı. Tarım dışı genç işsizlik ise yüzde 18,2’den 22,4’e çıktı. İstihdam teşviklerinin işe yarayıp yaramadığının en önemli göstergesinin İŞKUR kanalıyla işe yerleştirilenler olduğunu kaydeden DİSK-AR, “Çünkü teşviklerden yararlanmanın koşulu istihdamın İŞKUR kanalıyla yapılmasıdır. O nedenle İŞKUR verileri teşviklerin yarattığı ek etkiyi ölçmek açısından en önemli göstergedir. İŞKUR verilerin bakıldığında Ocak-Mayıs 2017 döneminde 438 bin kişi işe yerleştirilmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 385 bin 946 idi. Bir diğer ifade ile İŞKUR kanalıyla işe yerleştirenlerin sayısından bir önceki yılın aynı dönemine göre artış 52 bindir. Böylece teşviklerin yaratmış olduğu ek artış 52 bin ile sınırlı kalmıştır. Öte yandan İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Mayıs 2016’da 1 milyon 956 bin iken, Mayıs 2017’de 485 bin artışla 2 milyon 441 bine yükseldi. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında ise yüzde 25 oranında bir artış yaşandı. Dolayısıyla İŞKUR verileri açısından da istihdamda ciddi bir artıştan söz edilemez. Tersine kayıtlı işsiz sayısında önemli bir artış söz konusudur” dedi.

İntiharların çoğunluğu borç ve işsizlik nedeniyle

İntihar rakamlarının yıldan yıla arttığına dikkat çeken Umut Vakfı, 2016 yılında şu açıklamayı yapmıştı: “İntihar olayları iyi incelendiğinde de, intihar edenlerin büyük çoğunluğunun kredi borçları ya da işsizlik nedeniyle intihar ettiği ortaya çıkıyor ki, 2016’da intiharların son sürat arttığı üçüncü sayfa haberleri ve emniyet kayıtlarında mevcut. Yani son yıllarda işsizlik ve borçlarını ödeyememe yüzünden intiharlar artıyor” denildi.