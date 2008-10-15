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Yaşam

Borcunu ödemeyen astsubaya ihraç

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de "TSK’nın itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olma ve bu borçlarını ödememeyi alışkanl

15 Ekim 2008 03:00

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de (AYİM) "TSK’nın itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olma ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmeyi" ihraç nedeni saydı.

Disiplin bozucu hareketleri nedeniyle beş kez uyarılmasının yanında borçlarını ödememeyi de alışkanlık haline getiren ve sekiz kez icra takibine uğrayıp, maaşının dört biri kesilen astsubay çavuş meslekten ihraç edildi.
Meslekten ihraç edilen astsubay, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavisi sürerken istirahatli olduğu dönemde meslekten ayırma işlemine tabi tutulduğunu, bir disiplinsiz ve ahlaksız durumu olmadığı iddiasıyla AYİM’de dava açtı.
AYİM 1. Dairesi davacı astsubayın meslekten ihracını onayladı. Defalarca uyarılmasına rağmen ıslah olmaz tavırlarını düzeltmeyen davacı astsubayın kamu hizmetinde bulunmasının "sakıncalı" olduğu vurgulandı.

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