Bankadan gelen bilgilendirme mesajı için 25 lira ödedi

Uşak'ta ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren mağaza işleten Bülent Çaylak, bir bankadan kullandığı ticari kredinin taksidini bir gün geciktirdiği için bankadan gelen bildiri SMS'inin 25 lira olarak ücretlendirilmesine tepki gösterdi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Borcu ve SMS ile bilgilendirme ücretini ödeyen Çaylak, konuyu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile ilgili bakanlıklara taşımaya hazırlandığını söyledi.



Uşak'ın Sivaslı İlçesi'nde ev tekstili sektöründe mağazası bulunan Bülent Çaylak, geçen Mart ayında Uşak'ta bir banka şubesinden ticari kredi kullandı.



Çaylak, düzenli olarak ödediği taksitlerden geçen 10 Haziran tarihli olanını yatırmayı unuttu. Bunun üzerine Çaylak'ın cep telefonuna 11 Haziran'da saat 02.56'da banka tarafından SMS gönderildi.



Bankadan gönderilen "Ticari finans kredinizin 10.06.2016 vadeli taksiti ödenmemiştir. Bilgilendirme 25 TL olarak ücretlendirilecektir. Ödemenizde dikkate almanızı rica ederiz" yazılı SMS'e şaşıran Çaylak, yıllardır bankalarla çalıştığını, kredi kartı ve çek kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Bir otomobil almıştım. Motoru sorunlu çıkınca onun derdine düştüm ve kredi taksidini ödemeyi unuttum. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saat 02.56'da cep telefonuma bankadan, 'kredi taksitini ödemediğim, bundan dolayı gönderilen mesajın ücretli olduğu ve hesabımdan 25 TL kesileceği şeklinde mesaj aldım. Şok oldum. Bugüne kadar hiçbir bankadan bu şekilde bir para tahsil edildiğini duymamıştım."

"Dengesiz ve acımasız bir sistem"

Bankayı telefonla arayarak görüştüğünü dile getiren Çaylak, "Bu bankamızın tasarrufunda olan bir şey. Bu borcu ve SMS ile yapılan bilgilendirme ücretini ödemek zorundasınız" cevabıyla karşılaştığını söyledi.

Borcu ödeyen Çaylak, bankadan aldığı ekstrede 25 TL'nin hesabından kesildiğini belirtip şu bilgileri verdi:



"Krediyi çekerken SMS ile bilgilendirmelerde ücret alınacağına dair bir belgeyi görmedim. Böyle bir belge varsa da, kredi çeken vatandaşların sayfalarca imzalatılan belgeleri okuduğunu zannetmiyorum. Bankalar şifahen de olsa kredi çeken vatandaşları bu konuda uyarabilir.



Bu çok dengesiz ve acımasız bir sistem, konunun devletimiz ve ilgili bakanlıklar tarafından ele alınarak, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorum. Başıma gelen bu olayı BDDK başta olmak üzere, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'na kadar taşıyacağım. Bankanın yaptığı bu adaletsiz ücret alımını bir vatandaş olarak her yere duyuracağım."