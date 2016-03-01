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Borç nedeniyle evli çifti döven ve kadına tecavüz eden iki sanığa 40'ar yıl hapis cezası

Kayseride kahve bahanesiyle çağırdıkları çifti ofise kilitlemişler

01 Mart 2016 22:36

Kayseri’de kahve içme bahanesiyle iş yerine davet ettikleri borç nedeniyle 33 yaşındaki Murat K.’yı döven, para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra yanındaki eşi 35 yaşındaki Pınar K.’ya tecavüz eden iki sanığa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 42’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Doğan Bilmez'in haberine göre, play, geçen yıl 20 Temmuz’da merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Ömer T., yürüyüş yaptıktan sonra eve dönen Murat K. ile Pınar K. çiftini, birlikte kahve içmek üzere iş yerine davet etti. Daveti kabul eden çift, işyerine girdikten sonra burada bulunan 32 yaşındaki Kadir Y. kepenkleri indirip, kapıları kilitledi. Kadir Y. daha sonra çiftin arkadaşı olan içeride bulunan 41 yaşındaki Murat K.’den alacağı olduğunu öne sürerek bu borç nedeniyle ikiliyle tartışmaya başladı.

Çifti sopalarla dövmeye başlayan Ömer T. ve Kadir Y. daha sonra Murat K.’yı sandalyeye bağladı, eşi Pınar K.’nın cep telefonunu yere atıp kırdı. Murat K.’yı banyoya götüren iki kişi daha sonra Pınar K. ile ilişkiye girmek istedi. Olumsuz yanıt alan 2 şüpheli, Pınar K.’nın eşi Murat K.’yı banyoya götürüp tekrar dövdü. Daha sonra Pınar K.’nın yanına gelen Ömer T. burada kadına tecavüz etti. Pınar K.’nın da ellerini bağlayan zanlılar, kadını eşinin yanına getirip, üzerlerinde bulunan çeyrek altın ve bir miktar parasını gasp etti. Bu sırada gelen çiftin arkadaşı Murat K. şüphelilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Murat K. ve Ömer T. bıçakla birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada Ömer T. ve Murat K. yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

 

2 sanığa ayrı ayrı 42.5 yıl hapis

 

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar ve müşteki çift hazır bulundu. Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi. Savcının dosyaya ilişkin görüşünü açıklaması ardından kararını veren mahkemeye heyeti, sanıklar; Ömer T. ve Kadir Y.’ye, Pınar K.’ya yönelik ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7’şer yıl 6’şar ay, Murat K.’ya yönelik ise aynı suçtan, 5’er yıl, ‘Geceleyin silahla yağma suçundan’ 10’ar yıl, ’Nitelikli cinsel istismar’ suçundan 15’er yıl, Murat K.’ye yönelik, ‘Yaralama’ suçundan da 5’er yıl olmak üzere, toplamda 42’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. 

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