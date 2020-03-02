Borcunu alamayan dayıdan yeğenine parça tesirli bomba tuzağı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi, kendisine 2 milyon TL borcu olduğunu iddia ettiği yeğeninden borcunu alamayınca aracına parça tesirli bomba yerleştirdi. Kayseri’de yakalanan dayı, bombayı patlatmak için değil yeğenini korkutmak için araca bomba koyduğunu söyledi.

Denizli’nin Çivril ilçesine Ali İ., kaldığı otelden çıkarak otomobiliyle yaklaşık 150 metre ilerlediği sırada araçtan ses geldiğini fark ederek yol kenarında durdu. Arabanın lastiğinin yanından bir kablo sarktığını gören Ali. İ., bomba şüphesi üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı ilk incelemede bomba düzeneğini görünce, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çivril ilçesine sevk edilen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede arabadaki düzeneğin el yapımı olduğu belirlendi. Uzaktan kumandalı ve parça tesirli patlayıcı olduğunu tespit edilen düzenek, sinyal kesiciyle uzaktan etkisiz hale getirildi.



Dayısı tarafından arabasına bomba yerleştirildi

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında bombayı yerleştiren kişinin Ali İ.’nin dayısı Y.C. (72) olduğu tespit edildi. Y.C. bombayı otomobile yerleştirmesinin ardından kaçtığı Kayseri'de 29 Şubat Cumartesi günü yakalandı.

Denizli'ye getirilen Y.C., suçunu itiraf etti. Y.C. bombayı patlamak amacıyla değil yeğeninden 2 milyon TL alacağı olduğundan Ali İ.’yi korkutmak amacıyla koyduğunu belirtti. Y.C. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali İ.’nin otomobiline, yaklaşık iki ay önce de İstanbul'da aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenildi.