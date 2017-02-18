Borcu olan yabancı plakalı araçlar yurt dışına çıkamayacak

Resmi Gazete’de, ücretli kara yollarında yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin yeni bir yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gibi geçiş sistemlerinin yanı sıra ücretli yollara dair yaptırımlar artırıldı.

Artık yabancı plakalı araçlar ücretli kara yollarını kullandıklarında ilgili tarifeye uygun ücreti ödemeleri zorunlu olacak. Uygulamayla birlikte ücrestli yollardan geçiş ücretlerini ödemeden gidenlere 6001 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarına göre geçiş ücretine ek olarak bu ücretin 10 katı idari para cezası verilecek. 15 gün içerisinde ilgili geçiş ücretini ödeyenlere ise herhangi bir para cezası uygulanmayacak. Sürücülerin Türkiye vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın cezaların tahsilatı ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek.

Türkiye içerisinde ücretli kara yollarını kullanan ancak denetim istasyonlarında borcunu ödemeden gidenler ülkeden çıkış yapamayacak. Sınır kapılarına giden araçların borçları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilerek tahsilatın gerçekleştirilmesi sağlanacak. Yabancı plakalı araçların gümrük girişlerinde, abonelik sırasında ödenmemiş geçiş ücretleri ve idari para cezası borçları varsa, PTT veya ilgili bankalar aracılığıyla ödenebilecek

