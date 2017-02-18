T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Borcu olan yabancı plakalı araçlar yurt dışına çıkamayacak

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle geçiş sistemleri ve ücretli yollara dair yaptırımlar arttırıldı

18 Şubat 2017 01:21

Resmi Gazete’de, ücretli kara yollarında yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin yeni bir yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gibi geçiş sistemlerinin yanı sıra ücretli yollara dair yaptırımlar artırıldı.

Artık yabancı plakalı araçlar ücretli kara yollarını kullandıklarında ilgili tarifeye uygun ücreti ödemeleri zorunlu olacak. Uygulamayla birlikte ücrestli yollardan geçiş ücretlerini ödemeden gidenlere 6001 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarına göre geçiş ücretine ek olarak bu ücretin 10 katı idari para cezası verilecek. 15 gün içerisinde ilgili geçiş ücretini ödeyenlere ise herhangi bir para cezası uygulanmayacak. Sürücülerin Türkiye vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın cezaların tahsilatı ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek.

Türkiye içerisinde ücretli kara yollarını kullanan ancak denetim istasyonlarında borcunu ödemeden gidenler ülkeden çıkış yapamayacak. Sınır kapılarına giden araçların borçları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilerek tahsilatın gerçekleştirilmesi sağlanacak. Yabancı plakalı araçların gümrük girişlerinde, abonelik sırasında ödenmemiş geçiş ücretleri ve idari para cezası borçları varsa, PTT veya ilgili bankalar aracılığıyla ödenebilecek
 

ETİKETLER

borçyaptırımtrafikplaka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24