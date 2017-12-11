Borçtan yayını durdurulan televizyonun koordinatörü düzenleme bekliyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'den uydu aracılığı ile yayın yapan ve Türksat\'a olan borcunu ödeyemeyince yayını durdurulan Kaçkar Televizyonu\'nun Genel Koordinatörü Turgay Terzibaş, Türkiye\'de yerel medyanın sorunlarının çözümü konusunda düzenleme beklediklerini belirterek, aksi halde çok kısa bir sürede hemen hemen bütün yerel televizyonların kapanacağını söyledi.

Karasal yayın hayatına 1990 yılında başlayan Kaçkar Televizyonu, yakın bir dönemde frekans kiralayıp, Türksat uydusu aracılığı ile ulusal yayına geçti. Karadeniz kültürünü ulusalda tanıtmaya çalışan televizyon kanalı, Türksat\'a borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaçkar Televizyonu Genel Koordinatörü Turgay Terzibaş, ülkedeki ilk özel televizyonlardan biri olarak 27 yıldır Türkiye\'nin ve Karadeniz\'in sesi olduklarını söyledi. Burada sadece bir televizyonun değil tüm Rize\'nin ve Karadeniz\'in sesinin kesildiğini anlatan Terzibaş, şöyle konuştu:

\"Bu sorun sadece bizim değil aynı zamanda tüm yerel televizyonların sorunu. Ulusal mücadele zamanlarına baktığımız zaman bile yerel medyanın ne kadar etkili olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ana akım medya ile yerel medya kuruluşlarına herhangi bir sorun olduğu zaman kesilen cezalar aynı. Bu idari cezaların bir mantığı olduğunu maalesef göremiyoruz. Bunun yanında Türksat\'ın uygulamış olduğu bir fiyat politikası var ki bu inanılmaz bir rakam. Aylık 22-23 bin dolara tekabül ediyor. Bu konuda da bir mevzuat düzenlemesi yapılması lazım. RTÜK ve Türksat şunu bilmeli; burası yerel medya, bir ticari kuruluş değil, buradan bir para kazanımından daha çok bir kamu kuruluşu gibi hizmet yapılmaktadır. RTÜK\'ün uyguladığı ücret politikaları ve Türksat\'ın frekans bedellerinin yükü altında bu yerel televizyonlar ezilmektedir ve yayın yapamamaktadır.\"

\'CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR ŞEY YAPACAĞINDAN ÜMİTLİYİZ\'

Yayınlarının durdurulmasından sonra kamuoyundan önemli destek gördüklerini ifade eden Turgay Terzibaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha hassas olmalarını bekliyoruz. Sonuçta bu Rize\'nin ve Karadeniz\'in televizyonu. El ele vererek bu sorunu çözmemiz lazım ancak birçok sivil toplum kuruluşunun başında yer alan kişilerin duyarsızlığı ayrı bir konu. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir şeyler yapacağından ümitliyiz. Yerel televizyonların sorunlarını çözmek için bir komisyon kurulacağını ifade etmişti. Kendisine bir kez daha sesleniyoruz; Türkiye\'de yerel medyanın sorunlarına eğinilmeli. Yerel medya demokrasinin temel taşlarındandır. 15 Temmuz\'daki hain girişimde televizyonumuz çoğu ana akım medyadan daha dik durmuştur. Bu haince yapılan saldırı, yerel medya sayesinde püskürtülmüştür.\"

\'MALİYETİMİZ AYLIK 150 BİN LİRA\'

Yerel medya için bir düzenleme yapılmaması halinde çok kısa bir sürede hemen hemen bütün yerel televizyonların kapanacağını öne süren Terzibaş, \"Bu televizyonların aylık maliyeti ortalama 150 bin lira. Özellikle küçük bir ilden yayın yapan bir televizyonun bunu karşılaması hiç de kolay değildir. Birçok ülkede yerel televizyonlara devlet tarafından destek veriliyor. Örneğin Kıbrıs\'ta uydu yayını yapan televizyonlara devlet ciddi miktarda destek vermektedir. Biz destek alamadığımız gibi RTÜK ve Türksat gibi kurumlardan köstek görüyoruz\" ifadelerini kullandı.



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