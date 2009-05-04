Borçlu üniversite mezununun gözü Meclis’te

Yeni mezunlara icra şoku

CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay'ın hazırladığı teklifte halen 1 milyon 476 bin üniversite mezununun öğrenim ve harç kredilerini ödeyemediğine dikkat çekiliyor. Kanun teklifinde, borçların Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksindeki artışın yüzde 50'si uygulanarak hesaplanması talep ediliyor. Alınan bilgilere göre toplam borç miktarı 260 milyon lirayı buluyor.CHP'li milletvekilleri 4, MHP ve DSP'li milletvekilleri ise 1'er kanun teklifi hazırlayarak borçların hesaplanması ve geri ödenmesi noktasında yeni düzenleme yapılması önerisinde bulundu. CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tütünce ve arkadaşlarının hazırladığı teklifte, borç ödemelerine öğrenci mezun olduktan 4 yıl sonra başlanması, öğrencinin askerlik yaptığı dönemde ise ödemelerin yeniden iş bulana kadar ertelenmesi öngörüldü.MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve arkadaşlarının kanun teklifinde borçlarını ödeyemeyen üniversite mezunları hakkında icra takibi başlatıldığına işaret edildi. Üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının yüzde 10'un üzerinde olduğunun belirtildiği teklifte, "Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürece veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar, her yıl için yüzde 1 fark uygulanmak suretiyle tespit edilir." ifadesine yer verildi. DSP İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert ve arkadaşlarının hazırladığı teklifte ise sosyal güvenlik kapsamında iş bulunamadığı sürece borçluların borçlarını erteleyebilmesi önerisinde bulunuldu. Düzenlemeler, daha önce mezun olan üniversitelileri de kapsıyor.