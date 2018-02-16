Borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla vurdu, diğerini 17 yerinden bıçakladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, kasaplık yapan Mustafa Aydınkafa (33), borcununçlu olduğu Osman Deveci\'yi (33) bacağından tabancayla vururken, kardeşi Kenan Deveci\'yi (31) ise silahın tutukluk yapması üzerine 17 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Olayın ardından kaçıp, saklandığı bağ evinde polis operasyonuyla yakalanan Aydınkafa, mahkemece tutuklandı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 11 Şubat günü saat 20.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman- Kenan Deveci kardeşlere ait araç ile Mustafa Aydınkafa\'nın aracı bir süre önce hasarlı trafik kazasına karıştı. Kusurlu bulunan Aydınkafa, iddiaya göre, Deveci kardeşlerin kaza masrafını karşılamayı kabul etti.

Deveci kardeşler, trafik kazası nedeniyle alacağının bulunduğu kasap Mustafa Aydınkafa\'nın iş yerine gitti. Kasaba giren Osman Deveci, bir süre Aydınkafa ile konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra Aydınkafa, iş yerinden dışarı çıkmak isteyen Deveci\'yi elindeki tabancayla kovalamaya başladı. Mustafa Aydınkafa, Osman Deveci\'yi sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı. Aydınkafa, ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci\'ye doğrultu; ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Osman Deveci, kanlar içinde yerde sürünerek, yakındaki markete girdi. Mustafa Aydınkafa ise silahın tutukluluk yapması üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, kaçmaya çalışan Kenan Deveci\'nin peşinden koştu.

17 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ağabeyi Osman Deveci\'yi kurtarmak için markete giren Kenan Deveci, peşinden gelen Mustafa Aydınkafa\'yı fark ettikten sonra elindeki bıçağı almaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci\'yi yere yatırarak, bıçaklamaya başladı. Markettekilerin ayırmaya çalışmasına aldırış etmeyen Aydınkafa, Deveci\'yi bıçakladıktan sonra başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa, olay sonrası kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralı kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 17 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Kenan Deveci\'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Aydınkafa\'nın, Meram ilçesi Güneydere köyündeki bağ evinde saklandığını belirledi. Olaydan 1 gün sonra bağ evine düzenlenen operasyonla Aydınkafa, yakalandı. Gözaltına alınan Aydınkafa\'nın, emniyetteki ifadesinde, Deveci kardeşlerle aralarında küfürleşme olduğunu ve bu nedenle çıkan tartışmada birini vurup, diğerini bıçakladığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aydınkafa, \'kasten yaralama\' suçundan mahkemece tutuklandı.



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