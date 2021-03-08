"Haciz için evine gittiğim borçlu, köpeğini üzerime saldırttı" diyen avukat: 'Sizi yedirteceğim buna' dedi

İstanbul Eyüp'te müvekkili için hakkında icra takibi başlattığı borçlu Mustafa Dost'un evine haciz işlemini gerçekleştirmek için giden avukat Özge Tozlu, borçlunun kendisine saldırması için köpeğine komut verdiğini söyledi. Dogo Argentino cinsi köpeğin kendisine o anda saldırmadığını ancak borçlunun görevini yapmasını engellediğini ve kendisine küfürler, hakaretler savurduğunu dile getiren avukat Tozlu, Dost hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

T24'e konuşan avukat Özge Tozlu o anları şöyle anlattı;

"Köpeğini göstererek 'sizi yedirteceğim buna' dedi ve üzerimize ittirerek 'tut kızım' dedi"

"Müvekkilim haciz istediği için borçlunun evine gittik ve kapıyı çaldık. Adam köpeğiyle açtı zaten kapıyı. Ben de sakin bir şekilde hacze geldiğimizi ve hukuken içeriye girmek zorunda olduğumuzu söyledim. Kendisi de çok sinirli bir şekilde 'Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, o adam mı (Alacaklı) gönderdi sizi?' şeklinde sözler söyledi. Ben de 'içeriye girelim, hukuki olarak işlemimizi yapalım, daha sonra ödeyecekseniz de ödersiniz şu anda haciz yapmayız' dedim. O sırada tehditler ve hakaretler savurarak 'ben sizi içeriye almıyorum' dedi ve daha sonra köpeğini göstererek 'sizi yedirteceğim buna' dedi ve üzerimize ittirerek 'tut kızım' dedi. Köpek de o an saldırmadı Allah'tan. Yaralanmadım."

"İcra memuru da bu olayı tutanağa yazmadı"

Olayın hemen sonrasını da anlatan avukat Tozlu, "Biz de yukarıya kaçtık. Memur da korktu. Dışarıda da agresif hareketlerde bulundu ve memurun elinden tutanak kağıdını almaya çalıştı 'ver ben yazacağım' şeklinde. İcra memuruna da 'ben bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazın bu yaşananları' dedim. Korktu sanırım yazmadı. Ben de o an olayı sonuçlandırmak için ve memurun beni dinlememesi üzerine daha sonra suç duyurusunda bulunmak amacıyla tutanağı normal bir şekilde kapattırdım" şeklinde konuştu.

Köpek kullanılarak görevine engel olunduğunu söyleyen Tozlu şöyle devam etti;

Suç duyurusunda bulundu: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir olayın yaşanması da üzücü

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden avukat Tozlu, "Dilekçeyi tehdit çerçevesinde yazdık. Tehdit, köpeği engelleme bu şekilde... Bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir olayın yaşanması da üzücü. Bu muameleyi kadın olduğum için gördüğümü de düşünüyorum. Güçsüz görüp üste çıkmaya çalıştı" diye konuştu.

Tozlu şöyle devam etti;

"Köpek silah sayılabilir"

"Sonuçta evine girmemiz için kapıda köpeğiyle bekleyen bir insan. Köpeği odaya bağlayabilir. Hem görevimizi yerine getirmemize engel oldu hem tehdit suçu oluşuyor hem de o köpek silah sayılabiliyor böyle Yargıtay kararları var."

(Avukat Tozlu'nun savcılığa olayla ilgili verdiği dilekçe)