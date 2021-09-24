Borçları bulunan 2 çocuk babası tekstil işçisi yaşamına son verdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tekstil işçisi, iki çocuk babası 43 yaşındaki Murat Çoban, yaşamına son verdi. Aile, jandarmaya Çoban’ın borçlarının olduğunu bildirdi.
İddiaya göre, Muratlı ilçesinde yaşayan tekstil işçisi Çoban, borçlarından dolayı bunalıma girdi. Tekirdağ’ın Merkez Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahalllesi’nde deniz kenarına giden Çoban, yaşamına son verdi. Çevrede vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ifade veren aile, Çoban’ın aşırı borçları olduğu zor günler geçirdiğini kaydetti. (ANKA)