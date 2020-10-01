Borçlar kamulaşıyor; bir yılda özel sektör dış borcunu yüzde 17 azaltırken, kamununki yüzde 13 arttı

Türkiye’nin 428,9 milyar dolar olan dış borcunun yüzde 38.7’si kamu kesimi borçları oluşturuyor.

BirGün’den Ozan Gündoğdu’nun haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç göstergelerini yayımladı. Buna göre ikinci çeyrekteki brüt dış borç 421 milyar 826 milyon dolar oldu. Bu tutarın Türkiye’nin kamu ve özel tüm ülkenin yıllık gelirine yani GSYH’sine oranı yüzde 56,8 olarak kaydedildi.

Toplam dış borç içinde kamunun payıysa giderek artıyor. Dün açıklanan 2020’nin ikinci çeyrek verilerine göre 421,8 milyar dolarlık dış borcun yüzde 38,7’sine karşılık gelen kısmı kamu kesimine ait. Sadece bir yıl önce kamu kesiminin payı yüzde 32,9’du.

Bir yıl önce özel kesimin 287,9 milyar dolar dış borcu bulunurken, dün açıklanan verilere göre bu tutar 238,9 milyar dolara geriledi. Özel sektör borcunu yüzde 17 oranında azalttı.

Buna karşılık özel sektör yerine kamu kesimi dış borç alıcısı konumuna yerleşti, geçen yıl 144,3 milyar dolar dış borcu olan kamu kesiminin 2020’nin ikinci çeyreğindeki dış borcu 163,3 milyar dolara yükselmiş durumda. Başka bir ifadeyle kamunun dış borcu yüzde 13,2 oranında arttı.