Borçlandılar, tefecilerin eline düştüler; önce baba ardından oğlu yaşamına son verdi

T24 Haber Merkezi

Van'da tefecilerden aldıkları borçtan dolayı baskı gören baba ve oğul intihar etti.

Endüstriyel mutfak malzemesi imalatı yapan Serdar Abo (25), tefecilerden aldığı borçla iş yerinin borçlarını ödemeye çalıştığı sırada daha çok borçlandı. Daha sonrasında borçlarını ödemekte zorlanan Serdar Abo, peşine tefeciler düşünce şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Abo’yu bulamayan tefeciler, bu sefer baba Fehim Abo’nun (65) evini basarak tüm mal varlıklarına el koyacaklarını söyleyip, tehdit etmeye başladılar.

Tehditlere daha fazla dayanamayan Fehim Abo, kendini ağaca asarak hayatına son verdi. Babasının intihar ettiğini bir gün sonra öğrenen Serdar Abo ise kaldığı otelin odasında hayatına son vererek intihar etti.