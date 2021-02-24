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Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi

24 Şubat 2021 22:10

Artvin'de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü, iş makinasının bir kısmı enkaz altında kaldı. İnşaatın bitişiğindeki 14 katlı, 52 haneli bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Borçka ilçesi Yeniyol mahallesi Çoruh Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki istinat duvarı çöktü. Göçük sırasında çalışma yapan iş makinasının bir kısmı toprak ve moloz yığınları altında kaldı. Çöken duvarın bitişiğindeki 14 katlı, 52 haneli binada oturanlar ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

 

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