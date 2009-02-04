Borca karşılık ahlaksız teklif!

Şanlıurfa Emniyeti tefecileri 7 aylık bir takibe aldı. Ortaya çıkan gerçek insanın yüzünü kızartacak türden.



Şanlıurfa Emniyeti, kuyumcu adı altında çalışan 23 işyerine yaptığı operasyonun ardından şok bir rapor hazırladı. Buna göre bazı vatandaşlar borca karşılık kızlarını ‘kuma’ olarak tefeciye veriyor.



Aşiretin yoksa yandın



Bugün gazetesine göre; ödeme güçlüğüne düşen ve bir aşirete mensup olmayan borçluların tüm varlığına ise el konuluyor. Bir aşirete üye borçlulara ise aynı yöntemler uygulanmıyor. Şanlıurfa Emniyeti’nin hazırladığı rapordaki bir ayrıntı ise kan donduran cinsten. Mağdurlarla yapılan görüşmelerde birçok genç kızın aileleri tarafından borç karşılığı tefeciye verildiği belirtildi.



Kuma giden kızları geri vermiyorlar



Kuma olarak giden genç kızlar ailelerine geri verilmiyor. Bu konu hakkında geniş çaplı bir araştırma başlatan emniyet raporunda silahla yaralama olaylarının ise sayısının arttığını belirtiyor. Fakat korktukları için kimse tefecilerden şikayetçi olamıyor. Yaralamaların tefecilikten kaynaklandığı kanıtlanamıyor.



Malvarlıklarına zorla el konuyor



Kuyumcuların tefecilik yaptığını ortaya çıkaran ekipler, söz konusu dükkanlara eş zamanlı baskın düzendi. 114 polisin katıldığı operasyonda 23 kuyumcunun dükkanı didik didik arandı. Aramalarda tamamına yakını borçlu kişilere ait olan bin 316 kredi kartı, 45 senet, 46 tapu, 178 fatura koçanı ile borçlu listelerinin bulunduğu 16 adet ajanda ele geçirildi. 26 zanlı adliyeye sevk edildi. 11 kuyumcu tutuklandı.



Para satıp para kazanıyorlar



Vitrinlerinde altın olmayan kuyumcuların vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve borçlulardan açık senet alındığı belirtilen raporda şunlar belirtiliyor. Kapılarına, “Kredi kartı ile satış yapılır” yazan tefeciler kredi kartlarından yüzde 10-15 karşılığı borç veriyor. Borcunu ödeyemeyen ve geciktirenlerin mal varlığına resmi ya da gayri resmi yolla el konuluyor.



