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Yaşam

Borç yüzünden köpeğe haciz

300 liralık borcu yüzünden evine haciz geldi, 4 yıldır beslediği köpeğine el konuldu

07 Şubat 2014 15:34

Antalya'da oturan Selan Kırım'a, 2011 yılında apartmanda köpek beslediği gerekçesiyle site yönetimi tarafından dava açıldı. Davayı kaybeden Kırım, karşı tarafın 300 liralık avukat masrafını ödemeyi unuttu. Borcu faiziyle birlikte bin 200 lira oldu.

Geçtiğimiz günlerde eve gelen haciz memurları köpeğe el koydu. Köpek yediemin olarak bir veterinere verildi. Kırım, "İlk başta köpeğini vermek istemedim ancak köpeğimi vermezsem 6 ay hapis cezası yatacağımı söylediler. Ben de yalnız olduğum için panikledim korktum, ben götürdüm" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, borcu ödedikten sonra Lucas'a kavuşan Kırım, köpeğinin 2 gün boyunca aç susuz bırakıldığını iddia etti. İşlemlerin kasıtlı olduğunu öne süren Selan Kırım karşı dava açacak.

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