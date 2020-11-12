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Borç yapılandırmayı da içeren teklif Meclis'te kabul edildi

12 Kasım 2020 00:12

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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