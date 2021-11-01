Borç yapılandırmada ilk peşin ve taksit ödemeleri için son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini en geç bugün yapmaları gerekiyor.



Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.



Ntv'de yer alan habere göre Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından bugün mesai bitimi olarak belirlendi.

İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.





