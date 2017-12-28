Borç verdiği parayı istedi; Şirinler çetesi tarafından kaçırıldı

İstanbul'da polis kılığındaki kişilerce kaçırılan şahsın daha önce 775 bin lira borç verdiği bir kişinin azmettirmesi sonucu "Şirinler" çetesi tarafından kaçırıldığı öğrenildi. Şahsın kaçırılma anları ve polis ekiplerinin operasyon anları kameralara yansıdı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, M.E. isimli bir şahıs emniyete başvurarak polis kılığındaki kişilerce Eyüpsultan’daki evinden kaçırıldığını söyledi. Daha sonra Güngören’de bir adrese götürüldüğünü söyleyen M.E., bir gün boyunca işkence gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından “Şirinler” çetesi çıktı

Yapılan çalışmaların ardından M.E.'yi kaçıran şahısların kimlikleri H.K, F.Ö, C.E, Ü.B, M.A. ve Ö.Ş. olarak tespit edildi. M.E.’nin Şirinler olarak bilinen suç örgütünce kaçırıldığı anlaşılırken Bahçelievler, Beylikdüzü ve Güngören ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda kimlikleri belirlenen 6 şirinler çetesi üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında “Max” olarak bilinen çete elebaşı Mehmet Sabri Şirin’in kardeşinin de olduğu öğrenildi.

Borcunu istediği için kaçırıldı

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında kaçırma olayının detayları ortaya çıktı. M.E.'nin kendisinden borç isteyen A.H.’ye 775 bin lira borç verdiği ve borca karşılık olarak da evini ipotek ettirdiği iddia edildi. Ardından, A.H.'nin, borcunu isteyen M.E.’den ipotek belgelerini almak için suç örgütüne gittiği öne sürüldü. A.H.’nin yüklü miktarda para karşılığında çete üyesi H.K.’dan destek istediği tespit edildi.

M.E.'nin çete tarafından kaçırıldığı anlar ve operasyon anaları saniye saniye kameralara yansıdı. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.