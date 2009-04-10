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Yaşam

Borç tecavüzü zanlısı yakalandı

Çorum'da 2 çocuk annesi evli kadını evinden kaçırarak tecavüz ettiği öne sürülen 2 zanlıdan biri daha yakalandı.

10 Nisan 2009 03:00

Çorum'da 2 çocuk annesi evli kadını evinden kaçırarak tecavüz ettiği öne sürülen 2 zanlıdan biri daha yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kendilerine borçlu olduğunu öne sürdükleri M.A.T'nin evinden eşi B.T'yi (41) kaçırarak tecavüz ettiği iddia edilen zanlılardan Hüseyin B. (26) Balıkesir'de gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum'da, 6 Nisanda, kendilerine borçlu olduğunu iddia ettikleri M.A.T'nin eşi B.T'yi evinden kaçırarak tecavüz ettikleri öne sürülen Seydi Ş. (41) ile Hüseyin B. kaçmış, ertesi gün yakalanan Seydi Ş. tutuklanmıştı.

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