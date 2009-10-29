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Borç isteyemediği için soyunmuş

Danii Minogue, borçlarını ödemek için Playboy'a poz vermiş.

29 Ekim 2009 02:00

Danii Minogue, borçlarını ödemek için Playboy'a poz vermiş.
 
3Avustralyalı ünlü şarkıcı Kylie Minogue'un kardeşi olan Danii Minogue, katıldığı bir televizyon programında, 1995 yılında Playboy'a neden poz verdiğini anlattı. Gözyaşları içinde bu pozları mecbur kaldığı için verdiğini söyleyen Danii Minogue, "150 bin pound tutarında borcum vardı. Eşimden de yeni boşanmıştım" diyerek, gururu yüzünden ablası Kylie'den borç isteyemediği dile getirdi. Ailesinin kendisini engellemeye çalıştığını da belirten Minogue, "Ablam da neden soyunacağımı biliyordu. Ondan para isteyebilirdim ama bu benim tabiatımda yok. Borç benim borcum, kaynağı bulan da ben olmalıydım" diye konuştu.

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