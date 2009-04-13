Borç için makam aracını satacak

Elazığ'ın Alacakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını kazanan Davut Tunç, belediyeye yeni kaynak yaratmak ve mevcut borçları ödeyebilmek için makam aracını satışa çıkarma kararı aldı.



Davut Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alacakaya Belediyesi'ni borçlu bir şekilde devraldığını ve mevcut borçları ödemenin çarelerini aramaya başladığını belirterek, "Belediyenin 560 bin TL borcu bulunuyor" dedi.



Aylık 40 bin TL gelire karşılık giderlerinin 43 bin TL olduğunu kaydeden Tunç, şunları söyledi:



"Bu şartlar altında hizmet sunmamız imkansız. Belediyenin bu haliyle gelirleri giderlerini karşılamıyor. Mevcut borcu ödemenin şu anki tek çaresi elimizdeki araç gereç. Belediyeye yeni gelirler yaratmak için ilk önce makam arabasını satışa çıkaracağım. Böylece hem belediyeye gelir sağlamış olacağız hem de belediyeyi makam aracının masrafından da kurtarmış olacağız."



Makam aracı olarak kendi imkanları ile alacağı şahsi aracını kullanacağını belirten Tunç, "Araç satışına devam edeceğiz. Felsefemiz şahsi rahatlıktan ziyade halkımıza rahat bir hayat sunmak" diye konuştu.



Tunç, arabanın fiyatını bilirkişi aracılığıyla belirleyeceklerini sözlerine ekledi. Tunç'un satışa sunduğu makam otomobilinin 2000 model olduğu öğrenildi.

