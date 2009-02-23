‘Borç için hapse bile girerim’

Fulya Ündüz, babasının vergi borcu için reddi miras hakkını kullanacaklarına yönelik iddiaları reddetti.



Milliyet gazetesinin haberine göre; geçen hafta vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan’ın ailesinin, sanatçının “Avrupa Yakası” dizisinden aldığı paranın tamamını yatırmasına rağmen geride kalan 300 bin TL’lik vergi borcu nedeniyle reddi miras hakkını kullanacağı iddia edildi. Ancak iddianın doğru olmadığını belirten kıza Fulya Ündüz, “Gerekirse hapse bile girerim ama bu hakkı kullanmam. Benim babam çok gururlu bir hayat yaşadı, biz de kanı canı olarak onun kadar gururluyuz” dedi.



Babasının 40 bin TL’lik vergi borcunu, önce annesi Gönül Ülkü Özcan’ın, ardından da kendi sağlık sorunları nedeniyle ödeyemediğini ve bu borcun faiziyle 500 bin TL’le ulaştığını hatırlatan Ündüz, şöyle konuştu:



“Babam yıllar boyu o küçücük vergi borcunun faiziyle 500 binlere varmasına rağmen bir kez bile çevresine şikâyet etmedi. Hatta vefat ettikten sonra bu konu tekrar gündeme gelince yakın arkadaşları ‘Biz durumun bu kadar ciddi boyutta olduğunu bilmiyorduk, aramızda para toplar yine bu borcu kapatırdık’ bile dedi. Babam, hayattayken ‘Bana bir şey olursa, siz de reddi miras hakkınızı kullanabilirsiniz. Bakın Atıf’ın (Yılmaz) borç sorunu böyle çözüldü’ demişti, ama biz ailece bu hakkı kullanmayı düşünmüyoruz.”



Özcan’ın cenazesine katılan meslektaşları, sanatçının vergi borcu nedeniyle tiyatro yardımı bile alamadığını gündeme getirmiş, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, “Tiyatro yardımı yapılmadığını bugün öğrendim. Vergi borcu için de gereken neyse onu yapacağız” açıklamasını yapmıştı. Ündüz, bu konuda da şunları kaydetti:



‘Polemiğe girmek istemiyoruz’



“Vergi borcu nedeniyle bakanlığın babama tiyatro yardımı yapmadığı gündeme geldi, ama o olay yeni bakan döneminde olmamış. Bizim hiç bir siyasetçiyle sorunumuz yok. Kimseyle polemiğe girmek istemiyoruz. Daha önce babam hayattayken vergi borcu için af çıkacağını duyduk, sevinç çığlıkları attık. Sonradan öğrendik ki borç affedilmiyormuş, 18 takside bölünüyormuş. Sevincimiz kursağımızda kaldı.”



Sanatçılardan vergi protestosu



Taksim’de bir araya gelen bir grup, tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan’ın yüksek vergi borcu içinde öldüğünü belirterek, “Vergi oranlarının makul olduğu bir ülkede olsaydık belki Gazanfer Özcan yaşıyor olacaktı” açıklamasını yaptı.



Kendilerine “3H Hareketi” (Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü) adını veren 20 kişi dün AKM önünde bir araya geldi. Katılımcılar, “Yüksek vergi öldürür”, “Bu gidişle öbür tarafta rahata ereceğiz” yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan Tennur Katgı, “78 yaşına gelmiş sanatçı haftada 7 gün çalışmak zorunda kalıyorsa, ‘Bu gidişle öbür tarafta rahat edeceğim’ diyorsa, yorgun düşüp vefat ediyorsa, bu talihsiz olaydan başta devlet adamları olmak üzere herkes kendine pay çıkarmalıdır” dedi.







