Borç erteleme için görüşmeler yürüttüğü iddia edilen Doğuş Grubu Ege koylarındaki üç marinasını sattı

Geçen yıl yapılandırılan ve tutarı 2.3 milyar Euro (2.7 milyar dolar) olan borçlarının ödemelerinin ertelenmesi için görüşmeler yürüttüğü öne sürülen Doğuş Holding, Türkiye’nin Ege kıyılarındaki üç marinasını daha sattı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Doğuş Grubu, Turgutreis, Göcek ve Didim’deki üç marinasını CVC Capital Partners’a sattı. Satış tutarı haberde yer almadı.

Satın alınan Türk marinaları 576 teknelik bağlama kapasitesi ve 600 teknelik karapark alanıyla Didim, 380 teknelik bağlama kapasitesi ve 150 teknelik karapark alanıyla Göcek ile 550 teknelik bağlama kapasitesi ve 150 teknelik karapark alanıyla Turgutreis oldu.

Uluslararası Bloomberg haber ajansı hafta içi yayınlanan haberinde, Doğuş Holding’in tutarı 2.7 milyar doları bulan borçlarını yapılandırmak için borç verenlerle görüşmeler yaptığını yazmıştı.

Nisan 2019’da 12 bankayla borçlarını altı yıllık bir düzenlemeye yayan ve yatırımlarının büyük kısmını bir süredir gıda ve konaklamaya yönlendiren holding, koronavirüs salgınındaki karantina döneminden de ciddi biçimde etkilendi. Doğuş Holding, borç yapılandırmasında restoranlardan, oteller ve eğlence mekanlarına, marinalardan otomobil distribütörlüğüne bazı varlıklarını ve hisselerini elden çıkarmayı kabul etmişti.