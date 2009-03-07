Borç batağı ölüme götürdü

Pendik’te, borç çıkmazına girdiği söylenen müteahhit Kadir Mustafa Yönter, dün sol şeritte seyir halinde olduğu otomobilinde kafasına sıktığı kurşunla hayatına son verdi



Pendik’te, 54 yaşındaki müteahhit Kadir Mustafa Yönter, dün sabah Sahil Yolu Veteriner Kavşağı’nda sol şeritte otomobiliyle seyir halindeyken kafasına tek el ateş edip hayatına son verdi.



Kaldırıma çarparak duran Yönter’in otomobiline bir minibüs arkadan çarptı. Hürriyet'in haberine göre, kafasından kan akan Kadir Mustafa Yönter’in elindeki Gold tabancayı görenler ambulans ve polise haber verdi. Yardıma koşanlar Yönter’in sağlık durumunun ağır olduğunu düşünerek otomobilin camını kırdı. Sağlık ekipleri, kaldırıma taşınan Kadir Mustafa Yönter’e ilk müdahaleyi yaptı. Sağ şakağından girip sol kulağının üzerinden çıkan kurşunla ağır yaralanan Yönter, kaldırıldığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.



'10 milyon dolar zarar etti'



Otomobilde "Bu işi saat 4’te bitireceğim. Artık dik duramıyorum" yazılı, üzerine kan sıçramış not bulundu. Pendik’te bir alışveriş merkezinin inşaatını sürdüren Yönter’in intiharı için bazı işçileri, "Kurun yükselmesi yüzünden 10 milyon dolar zarar etti. Krizden çok etkilendi" dedi.