Borç-alacak kavgasında ağır yaralanan fırın işçisi kurtarılamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te borç-alacak yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan fırın işçisi Ferdi Gülaçtı (38), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 19 Ekim\'de Yeditepe Mahallesi Uzay Çatılı Pazar yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, fırında işçi olarak çalışan Ferdi Gülaçtı ve 4 arkadaşı arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında, Gülaçtı tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Ferdi Gülaçtı, ambulansla Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Gülaçtı, hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesi yitirip, bu sabah hayatını kaybetti. Ferdi Gülaçtı\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden E.E. ve Y.N. tutuklanırken, S.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, A.Z.\'nin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.



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