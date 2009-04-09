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Kültür-Sanat

Borat, 10 Temmuz'da kırıp geçirecek

İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, 10 Temmuz’da vizyona girecek yeni filminin çekimlerinde bir ilginçliğe daha imza attı.

09 Nisan 2009 03:00

Borat tiplemesiyle tanınan İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, 10 Temmuz’da vizyona girecek yeni filminin çekimlerinde bir ilginçliğe daha imza attı.

Filmde ünlülerin ‘evlat edinme merakıyla’ dalga geçen aktör, Madonna’nın Malavi’den evlat edindiği oğlu David’le verdiği pozlara benzeyen pozlar verdi. İngiliz komedyen, filmdeki ‘siyah bebek evlat edinme’ sahnesinde “Angelina’nın (Jolie) var, Madonna’nın var, şimdi Bruno’nun da (siyah bir bebeği) var!” diyor. Bruno adlı filmde Cohen, ‘Hitler’den beri Avusturya’nın yetiştirdiği en ünlü kişi olmaya çalışan Bruno’yu canlandırdığını’ söylüyor.

Cohen, 2006 MTV Müzik ödülleri gecesinde de Madonna’nın evlat edinmesiyle dalga geçmiş ve ona bir bebek satmak istediğini söylemişti. Gecede, Madonna’yı taklit eden bir dansçı bebek tulumları giymiş cücelerle dans etmişti.

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