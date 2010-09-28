Bora'nın hedefi Oscar

T24- Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödülüyle dönen ve Altın Koza'da da 'En İyi film' seçilen Bal'ın 8 yaşındaki başrol oyuncusu Bora Altaş'ın yeni hedefi Oscar.



DHA'nın haberine göre Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde geçen yıl çekilen ve yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı ‘Bal’ filminin 60'ıncı Berlin Film Festivali'nde aldığı ‘Altın Ayı’ ödülünün ardından 17'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde de En İyi Film ödülünü kazanması, filmin küçük oyuncusu Bora Altaş'ı sevince boğdu. Aynı festivalde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 8 yaşındaki Bora Altaş, şimdi de gözünü Türkiye’nin Oscar Adayı olarak yarışacak olan Bal filmiyle Oscar Ödülü'ne dikti.







Çamlıhemşin'in Konaklar Mahallesi'nde oturan Bora Atlaş, dün babası Raşit Altaş'ı telefonla arayan yönetmen Semih Kaplanoğlu'ndan 17'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül aldıklarını öğrendi. Günlük yaşamlarına devam eden Bora, babası Raşit ve annesi Ümmühan ile birlikte sera işlerine yardım ediyor, bu yıl başladıkları arıcılıkta elde ettikleri balların sağımını yapıyor. Bora Altaş, önce Berlin'de Altın Ayı ödülü aldıklarını şimdi de Altın Koza ödülünü kazandıklarını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi. Minik oyuncu, şimdi de Türkiye’nin Oscar adayı olarak gösterilen Bal filmiyle dünyanın en prestijli sinema ödülünü kazanmak istediklerini vurguladı.







‘AİLECE ÇOK MUTLU OLDUK’





Baba Raşit Altaş, hiç beklemedikleri Altın Ayı ödülünü aldıktan sonra şimdi de Altın Koza'yı kazandıklarını belirterek, “Çok mutluyuz. Oğlum da juri özel ödülüne layık görüldü, ondan da ayrıca mutlu olduk” dedi. Bora’nın eğitimini aksatmadan sürdürmesini amaçladığını ve bu nedenle gelecek film tekliflerini geri çevireceklerini ifade eden Baba Raşit Altaş, “Bora’nın önceliği eğitim olacak, sonra sinema. Bazı özel kolejlerden eğitim bursu aldık. Eğitimine önem vereceğiz” dedi. Bal filminin dünyanın 38 ülkesinde gösterime girdiğini hatırlatan Baba Altaş, filmin Oscar ödülünü de almasını istediklerini belirtti.







‘OĞLUM HİÇ ŞIMARMADI’





Baba Altaş, “Oğlum sinemayı da futbolu da çok seviyor. Hangisinde başarılı olursa onu yapsın. Benimle birlikte bağ bahçe işlerini severek yapıyor. Birlikte bal sağıyoruz. Çok yardımcı oluyor. Oğlum hiç şımarmadı. Ödülü almadan önceki Bora neyse şimdi de aynı davranıyor. O yönden de çok mutuyum. Psikolojisinde bir bozulma olmadı” dedi.





