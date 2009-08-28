Bora Kozanoğlu'nun yanıt gecikmedi

İşadamı Nurettin Hasman’ın “İffetsiz, şerefsiz, aşağılık” gibi çok ağır sözlerle suçladığı eski sevgilisi Eda Taşpınar cephesinden yanıt geldi.



Taşpınar’ın rüzgar sörfü yaparken aşık olup evlenmeye karar verdiği Bora Kozanoğlu ilk kez konuştu. Vatan'a konuşan Kozanoğlu, “Eda ile güzel giden bir ilişkimiz var, gerçekten çok mutluyuz. Kimseye de cevap vermek istemiyoruz. Zaten verilebilecek en güzel cevabı gazetelerin kadın köşe yazarları veriyor. Onlar Eda’ya moral oluyor. Hepsine yazılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü Eda o yakıştırmaları hak etmiyor ve çok üzülüyor. Eda düzgün, aile terbiyesi olan bir kız. Bir ilişki yaşadı ve bitti. Hiçbir şey onunla evlenmemize engel değil. Ben son derece iffetli bir kadınla birlikteyim ve evleneceğim” dedi. Hasman’ın ağır sözlerinin ardından bir Yunan adasında kısa tatil yapan Eda Taşpınar’ın daha daha sonra yakın arkadaşı Melisa Çakarlar’ın Burhaniye, Zeytinbahçe Sitesi’ndeki villasında kaldıkları, daha sonra Cunda Sobe Otel’de bir gün geçirdikleri öğrenildi.