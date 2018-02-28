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Bor Şeker Fabrikası önünde özelleştirme karşıtı eylem

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- CHP Niğde İl Teşkilatı öncülüğünde Mersin ve Konya Ereğli’den kente gelen yaklaşık 500 kişi, Türkiye Şeker Fabrikası A

28 Şubat 2018 18:02

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- CHP Niğde İl Teşkilatı öncülüğünde Mersin ve Konya Ereğli’den kente gelen yaklaşık 500 kişi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.\'ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasında bulunan Bor Şeker Fabrikası önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay\'ın da destek verdiği basın açıklamasında, \"Şeker vatandır vatan satılmaz\" sloganları atıldı. Burada konuşan CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, \"Şeker fabrikalarının tamamını özelleştiriyor yani satışa çıkarılıyor. Bundan sadece buradaki çalışan işçiler değil, işçilerin yanı sıra üreticiler, çiftçiler, esnaf kısacası halkın kendisi yani yöre halkını lokomotifi olan bu yerden faydalanması gereken halk daha fazla perişan hale gelmektedir\" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise \"Amerikan sermayeli devletler gelmiş burada bizim sağlığımızla oynuyorlar. Şeker sadece burada çalışan işçilerin evlatlarının geleceği değil. Buradaki şeker burada ekim yapan çiftçilerin de geleceği, taşımacılık yapan nakliyecilerin de geleceği, hayvancılığın da geleceği yani bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğinin satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından fabrika önünde halay çekip slogan atan eylemciler daha sonra dağıldı.

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