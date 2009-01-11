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Ekonomi

Bor satışı beklentinin üzerinde gerçekleşti

Maden ihracatının lider ürünü bor 2008 yılında da kazandırdı. Türkiye'nin toplam bor ihracatı 2008 yılı sonu itibariyle 520 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hedef 500 milyon

11 Ocak 2009 02:00

Maden ihracatının lider ürünü bor 2008 yılında da kazandırdı. Son verilere göre, Türkiye'nin toplam bor ihracatı 2008 yılı sonu itibariyle 520 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hedef 500 milyon dolardı.

Maden ihracatının lider ürünü konumundaki bor 2008 yılında da kazandırdı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü eli ile işletilen borda, ihracat geçen yıl program hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Son verilere göre, Türkiye'nin toplam bor ihracatı 2008 yılı sonu itibariyle 520 milyon dolar olarak gerçekleşti. Daha önce yapılan programlar doğrultusunda 2008 yılı toplam ihracatı 500 milyon dolar olarak hedeflenmişti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, dünyada yaşanan ekonomik ve küresel krize rağmen bor ihracatının artırıldığını söyledi. Yılmaz, 2008 yılı için gerçekleştirilen 100 milyon doların üzerindeki bu artışın 2009 yılına da taşınacağını belirterek, Türkiye'nin 2009 yılı toplam bor ihracatı hedefini de iç satışlar dışında 650 milyon dolar olarak açıkladı.

Dünyadaki mevcut bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 72 oranındaki bölümüne sahip olan Türkiye'nin 2012 yılındaki toplam bor ihracatı hedefi ise 1 milyar dolar olarak hedefleniyor.
Türkiye, bor ihracatının önemli bir bölümünü Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ile,ABD'ye gerçekleştiriyor. Yaklaşık 70 ülke ye ihraç edilen bor kimyasalları üretiminde kapasitenin artırılması ile önümüzdeki yıl içinde ülke portföyünün daha da genişlemesi bekleniyor.

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