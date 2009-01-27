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Sağlık

Bor için 3 gün seks yasağı

ETİ Maden Genel Müdürlüğü, AB'nin, ‘üremeye olumsuz etkili toksik madde’ listesine aldığı bor madenlerininzararsız olduğunu belgelemek için çalışma baş

27 Ocak 2009 02:00

ETİ Maden Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin (AB), ‘Kısırlık yaptığı’ iddiasıyla ‘üremeye olumsuz etkili toksik madde’ listesine aldığı bor madenlerinin böyle bir tehlike oluşturmadığını belgelemek için bilimsel çalışma başlattı.

Petrol- İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Recep Gökdeniz, “Borun kısırlığa neden olmadığını belgelemek için çalışanlardan kan, idrar ve sperm örnekleri de alacağız. Spermlerinin fazla olması için Şubat ayının ikinci yarısında belirlenecek üç gün içerisinde arkadaşlardan seks yapmamalarını isteyeceğiz” dedi.

Petrol- İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Recep Gökdeniz, fareler üzerinde yapılan deney sonucu, Türkiye’de bor madeninin kısırlığa neden olduğu kararı alan Avrupa Birliği'nen yanlı ve kasıtlı davrandığını söyledi. Gökdeniz, bu karardaki amacın bor madeni ihracatında yıldızı giderek parlayan Eti Maden’in önünü kesmek olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:

“Kurumumuz bu konuda çok ciddi araştırma içinde. Kurumumuz, AB’nin aldığı karara dayanak olan, fareler üzerindeki çalışmayı, direkt işçi arkadaşlar üzerinde yapacak. Yaklaşık 500 bin TL’ye mal olması gereken bu proje ile tartışmayı ortadan tamamen kaldıracağız. Ürettiğimiz borun zararlı olmadığını ispat ettikten sonra Dünya Ticaret Örgütü’ne gerekli itirazı yapacağız. Eti Maden’in oluşturduğu profesör, doçent ve konunun uzmanlarından oluşturduğu bilimsel heyet, şubat ayının ikinci yarısında tesisimize gelip, 100’ü bor ile iç içe olan 100’ü ise maden dışında çalışan 200 arkadaşımızdan kan, idrar ve sperm örneği alacak” dedi.

Üç gün cinsel ilişki yasağı

Petrol- İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Recep Gökdeniz, ülke ekonomisi ve ekmek kapıları için çok önemli olan bu araştırmada, spermlerin daha sağlıklı ve fazla olması için çalışan arkadaşlarına uyarıda bulunacaklarını söyledi.

Gökdeniz, “Sperm örneklerinin alınacağı gün belirlenince arkadaşlara üç gün cinsel ilişkiye girmemelerini söyleyeceğiz. Tahliller yapıldıktan sonra bu yasağı kaldıracağız. Arkadaşlar sonuçtan çok eminler. Bazıları, ‘Biz ceketimizi atsak çocuk olur’ diyerek espri yapıyorlar” diye konuştu.

Yüzde 70'i Türkiye'de

Dünyanın bor ihtiyacının yüzde 70’ini Türkiye karşılıyor. Eti Maden Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Bandırma’daki tesiste ise 600 çalışanla, yılda 90 bin ton asitborik üretimi yapılıyor.

Aralarında ABD ve Çin’in de bulunduğu dünyanın birçok ülkesine 550 milyon dolar değerinde asitborik ihraç ediliyor.

(DHA)

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