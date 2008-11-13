Bor içerikli motor yağı İngiltere’de satışta

Bor madeni kullanılarak nanoteknolojiyle Türkiye’de üretilen ve otomobillerde yağ ömrünü yüzde 100 uzatan dünyanın ilk ve tek motor yağı ‘BorPower’ İngiltere'de satışa çıkartıldı.



Otomobillerde karbon emisyonunu yüzde 15 azaltan ve yakıt tasarrufu sağlanmasında da önemli rol oynayan BorPower'in İngiltere'de piyasaya çıkışı dolayısıyla dün akşam bir tanıtım kokteyli düzenlendi.



Yağın İngiltere distribütörü Nanoboron LTD'nin düzenlediği kokteyle Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yiğit Alpogan, Londra Başkonsolosu Bahadır Kaleli, İngiliz iş çevreleri katıldı.



Tanıtım toplantısında konuşan NNT Nanoteknoloji şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Anıl Akın, BorPower'ın çevre dostu bir motor yağı olduğunu, bugüne kadar Avrupa'da yapılan testlerin de ürünün en verimli ve etkili çalışan çevre dostu bir yağ olduğunu kanıtladığını bildirdi. Bu konudaki sertifikaların Avrupa'nın önde gelen kurumları tarafından verildiğini de belirten Akın, yağın egzos ve karbondioksit emisyonlarını yüzde 15 civarında düşürdüğünü anlattı.



Ürünün bugünden itibaren İngiliz tüketicisine de sunulduğunu duyuran Anıl Akın, yağın İngiltere'deki distribütörleri Nanoboron şirketi tarafından dağıtılacağını, petrol istasyonlarında, araç servislerinde ve büyük marketlerde bulunabileceğini bildirdi.



İngiliz Otomotiv sektörüne dünyada ilk kez üretilmiş bir nano yağlayıcı getirdiklerini, ürünün bilinen yağlardan çok farklı bir ürün olduğunu, performansı artırıp, motoru da koruduğunu belirten Akın, "bu bilinenlerden çok farklı ve bilinenlerin çok ötesinde bir ürün. Yeni nesil bir yağlayıcı" dedi.



Yağın İngiltere'deki yetkili dağıtıcısı Nanoboron şirketi direktörü İsmail Çıkcı ise, ürünün Türkiye'de üretildiğini, hiçbir şekilde asidik, bazik ve toksik özellik taşımadığını söyledi.



Ürünün Türkiye'nin milli madeni olan borla üretildiğini de belirten Çıkcı, Borpower'ın çevreci olduğunu, kimyasal reaksiyona girmeyen fiziksel bir ürün özelliği taşıdığını, etkisinin kullanılan otomobillerde hemen hissedildiğini anlattı. Çıkcı, ürünün 2009 yılında da ABD'de satılmaya başlanacağına dikkati çekti. Çıkcı, BorPower ürünü kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir araç motoru arızası halinde 2 milyon Euro tazminat ödeme garantisi verdiklerini de belirtirken, otomobil ve TIR'lar için iki ayrı boyda satılan motor katkı yağının fiyatlarının ise 50 ve 70 sterlin olacağını ifade etti.

