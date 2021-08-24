BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ikinci aşamaya geçildi

Koç Holding, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğiyle hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ikinci aşamaya geçiliyor.

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nın hedefi, çevre, eğitim, sağlık, kültür-sanat toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları gibi alanlarda dünya genelinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) teknolojiye ulaşmalarında ve dijital dönüşümlerinde destek sağlamak.

Koç Topluluğu bünyesinde yayımlanan Bizden Haberler dergisinin 'BOOST Özel Sayısı'nda verilen bilgilere göre iki aşamalı olarak tasarlanan BOOST Programı'nın ilk aşaması Ekim 2020'de başladı. Yaklaşık 3 ay süren ilk aşamada 19 STK'ya somut bir proje önerisi üzerinden dijital dönüşüm süreçlerini tasarlama ve uygulama imkânı sunuldu.

STK’lar teknolojiden yararlandıkları çözüm önerilerini hayata geçirmek amacıyla farklı konularda yoğun bir eğitim programı ile konunun uzmanı olan 27 eğitmen ve mentorla birlikte çalıştı.

Programın ikinci aşamasına ise 7 sivil toplum kuruluşu geçmeye hak kazandı. Söz konusu Sivil Toplum Kuruluşları 10 bin dolara kadar proje desteği alırken, 24 hafta ek hızlandırma programına katılacak.

İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan STK'lar ise şöyle;

Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı.

BOOST Programı’nda ikinci aşamaya geçen sivil toplum kuruluşlarının açıklandığı online etkinliğin açılış konuşmasında konuşan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl “Koç Topluluğu’nun dijital dönüşüm alanındaki kazanımlarını ve tecrübelerini, BOOST Programı çatısı altında sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümüne destek olmak amacıyla kullanacağız” dedi.

Pandemi döneminde dijital dönüşümün "hayati" bir öneme sahip olduğunu gördüklerini ifade eden Kızıl şöyle konuştu:

“Sağlık başta olmak üzere, çevresel ve toplumsal sorunlara yönelik farkındalık arttı. Ancak ne yazık ki bir yandan da hâlihazırda var olan pek çok eşitsizliğin daha da güçlendiğine tanık olduk. Bu sürecin belki de tek iyi tarafı sadece gelir adaletsizliği değil aynı zamanda cinsiyet, ırk, din, dile ilişkin her türlü eşitsizliğin sürdürülebilir bir geleceğin önündeki en büyük engel olduğunun bilincinde olan bizim gibi kesimlerin dışındaki diğer kesimleri de bir nebze olsun harekete geçirmesiydi. Uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde, iş örgütlerinde bunun yansıması olan çok sayıda inisiyatif ile karşılaştık”

"İklim krizi, eşitsizlikler gibi büyük meseleler ancak STK'lar güçlendiğinde çözülür"

Oya Ünlü Kızıl, “İklim krizi, derinleşen eşitsizlikler gibi büyük meselelerin çözümünde ancak sivil toplum kuruluşları güçlendiği ölçüde umut verici sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplumsal dönüşüme liderlik edecek fikirler üzerine çalışacağız”

Kızıl, BOOST Programı'nın çalışmalarını genişleterek devam edeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren, BOOST programının ilk dönemi sonunda projelerini hayata geçirecek 7 sivil toplum kuruluşu, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) ile birlikte 24 haftalık hızlandırma programına katılarak ikinci döneme geçiyor. Bununla eş zamanlı olarak, teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla, hem kadın liderliğini hem de kadın ve kız çocuklarının meselelerine çözüm üretecek girişimleri desteklemek üzere yeni bir çağrıya çıkacağız."

"STK'ların çok çeşitli yeteneklere ulaşmasını sağlıyor"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Takım Lideri Lejla Sadiku ise BOOST Programına yönelik olarak yaptığı açıklamada "Koç topluluğu ile ortaklığımız, inovatörlerle bağlantı kurmada çok önemli. Koç Topluluğu'nun düşünce liderliği ile STK'lar çok çeşitli yeteneklere ulaşıyor" dedi.

Sadiku BOOST programının amacını ise şöyle ifade etti:

"BOOST, Avrupa ve Orta Asya’da inovatif fikirlerin, çözümlerin ve ürünlerin etkisini artıran güçlendirici bir platform olarak tasarlandı. BOOST Bölgesel Hızlandırma Platformu, doğru kaynakları ve yetileri sağlayarak ortakları, uzmanları ve küresel UNDP ağı dâhil olmak üzere birden fazla paydaşın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ve Covid-19 iyileşme sürecini desteklemek için iş birliğinden yararlanabileceği ve kalkınma zorluklarını ele alabileceği bir ekosistemi oluşturuyor."

"Projelerini kullanıcılar ile buluşturacaklar"

KWORKS Direktörü ve UNVEST Yeni İş Geliştirme Direktörü Mahmut Nedim Özdemir ise seçilen STK'ların önümüzdeki dönemde projeleriyle ilgili yapacaklarını aktararak şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde seçilen sivil toplum kuruluşları bir taraftan daha büyük çaplı doğrulama testleri yaparken diğer taraftan da projelerini ilk kullanıcılarla buluşturacaklar. Bunu başarmaları için de kendilerine eğitimler, birebir KWORKS uzmanı desteği ve teknolojik altyapı desteği sunmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda KWORKS mentor ağındaki uzmanlarımızla daha sık bir araya gelerek çözümlerini daha rafine hâle getirecekler. Bu sürecin sonunda sivil toplum kuruluşlarındaki yöneticiler projelerinin başarı potansiyeli ile ilgili daha net bir fikre sahip olacaklar ve uygun görürlerse taahhütlerini artıracaklar."

Hayata Destek Derneği

İkinci aşamaya geçen STK'lardan olan Hayata Destek Derneği, afetler sonrasında öncelikli olarak yapılan yardımların daha etkin bir şekilde organize edilmesini amaçlayan mobil bir e-nakit uygulaması projesi ile BOOST'a katıldı. Uygulama sayesinde afetzedeler kendi ihtiyaçlarını kendileri saptayıp alabilecek.

Bilim Kahramanları Derneği

İkinci aşamaya geçen STK'lardan başka biri de Bilim Kahramanları Derneği. Dernek, bilimsel düşüncenin toplumun her kesiminde yayılması doğrultusunda farklı programlar yürütüyor, etkinlikler düzenliyor. İmkânları yetersiz olan çocuklara erişerek STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında eğitimler vermeyi amaçlayan derneğin BOOST kapsamında geliştirdiği proje, gönüllü ve mezunlarının aktif katılım sağlayabileceği ve ağ kurabileceği bir platform.

Eğitim Reformu Girişimi

Bir diğer ikinci aşamaya kalan STK ise Eğitim Reformu Girişimi. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması başlıklarının yapısal dönüşümün ana unsurları olduğundan hareket eden Eğitim Reformu Girişimi, yıllardır bu kapsamda çalışmalar yürütüyor.

Nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturma kapsamında faaliyetlerini sürdüren STK’nın BOOST programında yer almasını sağlayan proje de tüm çalışmalarını dijital bir platformda toplamayı amaçlıyor.

İstanbul Kültür-Sanat Vakfı

İstanbul Kültür-Sanat Vakfı da ikinci aşamaya geçmeye hak kazanırken kurum, pandemi nedeniyle etkinliklerle buluşması daha da zorlaşan engelli bireylere yönelik bir proje yürütüyor.

İnternet sitesinde organizasyonlarla ilgili haber almayı kolaylaştıran bu projenin sonraki adımlarında etkinliklere fiziki erişimi mümkün kılan çalışmalar da yapılacak. Projenin başka kültür kurumları için de ilham veren bir uygulama olacağı düşünülüyor.

Kalkınma Atölyesi

Kalkınma Atölyesi'de ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan STK'lardan birisi. Kalkınma Atölyesi, meslek okullarıyla özel sektörü dijital zeminde bir araya getirecek bir platform üzerinde çalışıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve her yerden erişilebilirliği öne çıkaran proje; birlikte düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye teşvik edecek bir yapı olacak.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

İkinci aşamaya geçen bir diğer STK ise Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği. Dernek, mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimleri konusunda sosyal ve hukuki destek veriyor, psikososyal destek sağlıyor, sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla çeşitli kurslar ve faaliyetler düzenliyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

İkinci aşamadaki diğer STK ise Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı. Vakıf, özel ihtiyaçları olan çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle pandemi ile birlikte büyük zorluklar yaşandığına dikkat çekiyor. Vakıf, BOOST’taki projesiyle özel ihtiyaçları olan çocuklara, öğrencilere, ailelere, bakım hizmeti verenlere ve öğretmenlere yönelik tasarlanmış bir çevrimiçi eğitim platformu kurmayı hedefliyor.