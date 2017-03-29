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Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri durduruldu!

Erişim engelinin, mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor

29 Mart 2017 19:31

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılıkedilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi TeknolojileriKurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.

Booking.com’a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanacak erişim engelinin, mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor. TÜRSAB Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı 'Rekabet Kurumu'nca 2 milyon 543 bin 992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştı.

İşte Hollanda menşeili Booking firmasının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararı:

 

 

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