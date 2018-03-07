BOOKİNG.COM'UN HAKSIZ REKABET DAVASINA DEVAM EDİLDİ... 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği\'nin (TÜRSAB) talebi üzerine Türkiye\'den internet üzerinden otel rezervasyonu ihtiyati tedbir kararı ile durdurulan booking.com aleyhine açılan \"Haksız rekabetin tespiti\" davasına devam edildi. Duruşmada dinlenen booking.com Türkiye yetkilisi Andrea D\'Amico, \"Eğer müşterinin booking.com sitesinden almış olduğu fiyat, otelin kendi sitesindeki fiyattan yüksekse, otele \'Bize de kendi sitendeki fiyatı ver\' diyoruz. Bir de müşteri başka bir web sitesinde bizim sunduğumuzdan daha düşük bir fiyat bulursa, biz bu farkı müşteriye ödüyoruz. Sözleşmede herhangi bir şekilde \'Bize daha düşük fiyat vereceksiniz\' diye bir kısıtlama yok\" dedi. Duruşma, bilirkişi belirlenmesi ve tarafların belge sunması için ertelendi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, davacı TÜRSAB avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Duruşmada davacı tarafın tanığı olarak Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran dinlendi. TÜRSAB\'a bağlı acente olarak çalıştıklarını belirten Onaran, \"20 yıldır tur operatörlüğü yapmaktayım. Ana işimiz Türkler\'in yurtdışına gönderilmesidir. Tüm organizasyonlarımızda vergi ödüyoruz. Bu tür uluslararası firmaların vergiden muaf olması bizi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bizim gibi yasaya bağlı acentecilik yapan operatörleri de yasadışı iş yapmaya sevk edebilir. Örneğin, bir Türk firması, Malta\'da şirket açıp hiçbir yaptırıma uğramadan bu işi yapabilir. Ancak biz Türk mevzuatına göre faaliyette bulunuyoruz\" dedi. Yurt içinde bir otelle anlaşma sağlarken, davalılar gibi büyük şirketlerin otellere en uygun fiyat verme şartı koştuğunu ve bu nedenle kendilerinin zorlandığını ifade eden Onaran, \"Bize bağlı alt acenteler, otellerle direkt olarak çalışmaktadır. En büyük zorunlulukları vergi ödemektir. Davalılar ise vergi ödememektedir. Küçük acenteler davalıların faaliyeti nedeniyle zarara uğramaktadır\" şeklinde konuştu.

BOOKİNG.COM YETKİLİSİ DİNLENDİ

Daha sonra davalı booking.com vekilleri, Andrea D\'Amico\'yu tanık olarak dinletmek istedi. Davacı TÜRSAB vekilleri ise, davacı tarafın dinletmek istediği kişinin booking.com Türkiye yetkilisi konumunda bir kişi olduğunu belirterek D\'Amico\'nun dinlenmemesini talep etti. Ancak hakim, booking.com yetkilisi D\'Amico\'yu isticvap (Davanın taraflarının kendi aleyhine olan hususlarla alakalı olarak dinlenmesi) yoluyla dinledi. Yeminli tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Andrea D\'Amico, booking.com sitesinin vergi ödemediği hususunun doğru olmadığını söyledi. D\' Amico, \"Booking BV Hollanda\'da vergi ödüyor. Türkiye\'deki yerel şirket ise Türkiye\'de vergi ödüyor. Ben mali işler müdürü değilim. Hollanda\'da 4 Bin 700 tane personel çalıştırıyoruz. Türkiye\'de ise destek amaçlı olarak sadece 25 kişi çalıştırmaktayız\" dedi. Hakimin, davalı sitenin \"en iyi fiyat garantisi\" sloganına ilişkin diyeceklerini sorması üzerine D\'Amico, \"Biz oda satmıyoruz. Fiyatları da belirlemiyoruz. Oteller online sistemden bize ne kadar oda ayıracaklarını ve hangi fiyat vereceklerini bize bildiriyorlar. Biz de bunu web sitemizde yayınlıyoruz. Bu durumda da otellerin istediklerini an fiyatları değiştirebilmeleri mümkün. Oteller bizim verdiğimizden daha ucuza odalarını müşterilere satabilir. Aynı zamanda TÜRSAB üyesi acenteler ve diğer online platformlar da istedikleri fiyattan oda satabilir\" dedi. D\'Amico, hakimin \"Otellerle aranızda yapılan sözleşmede, fiyat konusunda kısıtlayıcı bir madde var mı?\" diye sorması üzerine, \"Eğer müşterinin booking.com sitesinden almış olduğu fiyat, otelin kendi sitesindeki fiyattan yüksekse, otele \'Bize de kendi sitendeki fiyatı ver\' diyoruz. Bir de müşteri başka bir web sitesinde bizim sunduğumuzdan daha düşük bir fiyat bulursa, biz bu farkı müşteriye ödüyoruz. Sözleşmede herhangi bir şekilde \'Bize daha düşük fiyat vereceksiniz\' diye bir kısıtlama yok\" diye cevap verdi. D\'Amico, sundukları hizmetin, bir platform üzerinden otel ile müşteriyi buluşturmak olduğunu da söyledi.

BİLİRKİŞİ BELİRLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi heyeti oluşturmak için İstanbul, Marmara ve Boğaziçi Üniversitelerinin, vergi hukuku ve ticaret hukuku gibi konularda uzman öğretim görevlilerin listelerinin istenmesine hükmetti. TÜRSAB avukatları ile booking.com vekillerinden bir sonraki duruşma gününe kadar sunacakları belgeleri hazır etmelerini isteyen mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



