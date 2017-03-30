Booking sitesine Türkiye yasağı resmen başladı

TURSAB'ın başvurusu üzerine mahkemenin booking.com hakkında kapatma kararı vermesinin ardından bugün itibariyle operasyonlar durduruldu. Booking.com sitesine girip rezervasyon yapmaya çalışanlar şu anda Türkiye'den hiçbir tesise ulaşamıyor. Söz konusu kararın, özellikle butik otellerin lehine olmadığı değerlendiriliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, söz konusu mahkeme kararının ardından bugün booking.com üzerinden rezervasyon yapmak isteyenler, istedikleri tesislere ulaşamadıklarını gördü. Site üzerinden arama yapıldığında, sadece Türkiye için ilgili bölge ile ilgili tesis çıkmıyor ve hata mesajı alınıyor.

Booking.com'dan açıklama

Öte yandan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti.

Açıklamada, "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" denildi.

Ayrıca, Booking.com'un 13.000 Türk işletmesinin müşterilerine konaklama hizmeti sunmasına yardımcı olunduğu da belirtildi.

Yurt dışına rezervasyon serbest

Öte yandan Türk kullanıcılar yurtdışındaki otellere rezervasyon yapmak istediğinde ise sitenin çalıştığı ve bir problem olmadığı görülüyor. Örneğin Venedik'le ilgili otel arandığında aşağıdaki ekran görüntüsü geliyor.

Kaç kişi kullanıyor?

Booking.com'u Türkiye'de kullanan kişi sayısı ocak ayında aylık bazda 1 milyon 806 bin 349 kişi.

Her bir ziyaretçi ortalama 16 otel görüntülüyor ve ayda toplamda 1.8 milyon kişi 28 milyon 747 bin 887 sayfa geziyor.

TÜRSAB'ın davacı olduğu dosyanın, İstanbul Ticaret Mahkemesi'ndeki bir sonraki duruşması 14 Haziran'da görülecek. Dosyada, davalı konumda ise Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited şirketi bulunuyor.